ÖFB-Cup-Finale wird verlegt: Erste Reaktionen von SK Rapid und Red Bull Salzburg

Die Entscheidung ist gefallen: Das Finale um den ÖFB-Cup wird am 1. Mai nicht im Stadion der Wiener Austria stattfinden. Wegen Sicherheitsbedenken wird die Partie zwischen Red Bull Salzburg und Rapid verlegt. Die Grün-Weißen sind damit zufrieden, die Bullen haben eine klare Präferenz für den Austragungsort.

"Wir haben uns gegenüber einer Austragung in der Heimstätte des Stadtrivalen von Anfang an skeptisch gezeigt", betont Christoph Peschek. Der Geschäftsführer Wirtschaft der Hütteldorfer meint weiter: "Verträge sind natürlich einzuhalten, daher ist es für uns selbstverständlich, dass dem Stadtrivalen eine Abschlagszahlung zusteht."

Positiv sieht er zudem, dass nun in ein größeres Stadion gewechselt wird. Ob es letztlich das Wiener Happel-Stadion oder doch wie zuletzt das Wörthersee-Stadion wird, ist noch nicht geklärt, wenngleich von Salzburger Seite, welche die Entscheidung des ÖFB "zur Kenntnis" nahm, eine klare Einschätzung dazu kommt.

Reiter: "Kann nur Wörthersee-Stadion sein"

Das Finale könne nun aber nur in Klagenfurt stattfinden, hielt der Tabellenführer fest. "Da bereits von mehreren Seiten ein sicherer und neutraler Austragungsort gewünscht wurde, kann die Entscheidung nur auf das Wörthersee-Stadion in Klagenfurt fallen", ließ Geschäftsführer Stephan Reiter via Twitter ausrichten.

ÖFB-Cup-Finale 2007: Als Austria im Rapid-Stadion den Titel holte © GEPA 1/11 Rapid könnte sich am 1. Mai ausgerechnet im Stadion der Wiener Austria zum ÖFB-Cup-Sieger krönen. Damit würde man sich für die Saison 2006/07 "rächen", als die Austria im damaligen Hanappi-Stadion den Cuptitel feierte. © GEPA 2/11 Umbauarbeiten im Ernst-Happel-Stadion machten eine Partie im Prater unmöglich. Als Ausweichstadion wurde vom ÖFB jenes von Rapid auserkoren. © GEPA 3/11 Im ÖFB-Cup-Finale 2007 standen sich die Wiener Austria und SV Mattersburg gegenüber. Die Veilchen wurden von Georg Zellhofer trainiert, die Burgenländer von Oliver Lederer. © GEPA 4/11 Der SV Mattersburg stieg als Europacup-Vertreter erst im Achtelfinale in den Cupbewerb ein. Nach Siegen über Wiener SK und FC Lustenau eliminierten die Mattersburger im Halbfinale Red Bull Salzburg. Die Grüne Horde tobte. © GEPA 5/11 Die Austria um Kapitän Jocelyn Blanchard musste im Halbfinale ebenfalls gegen die Bullen ran, allerdings "nur" gegen deren Amateure. Außerdem setzte man sich mit 3:0 gegen die SV Ried durch, auch FC Superfund hatte das Nachsehen. © GEPA 6/11 Das Finalspiel selbst begann mit einem Paukenschlag. Außenseiter Mattersburg ging nach Vorarbeit von Goce Sedloski durch Markus Schmidt in der 23. Minute in Führung. Ilco Naumoski und Csaba Csizmadia jubelten über das 1:0. © GEPA 7/11 Doch die Austria antwortete nach der Halbzeitpause mit einem Doppelschlag: Zunächst sorgte David Lafata in der 54. Minute per Kopfball für den Ausgleich, nur zwei Minuten später brachte Andreas Lasnik das 2:1. © GEPA 8/11 Trotz Einwechslungen von Carsten Jancker und Marcus Hanikel setzten sich Hannes Aigner, Joachim Standfest und Co. letztlich mit 2:1 durch. © GEPA 9/11 Die Wiener Austria feierte den 26. Cuptitel der Vereinshistorie, Mattersburg verpasste den erstmaligen Triumph. © GEPA 10/11 Trotz großer Bedenken, es könnte zu Ausschreitungen kommen, verlief das Cup-Finale im Jahr 2007 ohne größere Vorfälle - auch Dank eines massiven Polizeieinsatzes. © GEPA 11/11 Nach dem knappen Sieg im Elfmeterschießen gegen den LASK hat Rapid nun möglicherweise die Chance, den Cuptitel im Stadion des Stadtrivalen zu holen.

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser und Klagenfurts Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler bekräftigten am Montag via Aussendung erneut, für das ÖFB-Cup-Finale bereit zu sein. Der 1. Mai sei als Termin reserviert, betonte Pfeiler.