Red Bull Salzburg: Kapitän Andreas Ulmer fällt für das Cupfinale aus

Red Bull Salzburg muss im ÖFB-Cup-Finale am Mittwoch (16.30 Uhr/live ORF 1 und im SPOX-LIVETICKER) gegen Rapid ohne Kapitän Andreas Ulmer auskommen.

Der Rechtsverteidiger des überlegenen Fußball-Bundesliga-Tabellenführers erlitt am Sonntag im Meisterschaftsspiel beim WAC einen Muskelfaserriss. Das gab Salzburg-Trainer Marco Rose am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Klagenfurt bekannt.

Durch den Ausfall wird Tormann Alexander Walke die "Bullen" als Kapitän aufs Feld führen.