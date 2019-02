SK Rapid Wien verpflichtet Wunsch-Stürmer Aliou Badji

Lange hat die Suche gedauert, aber wenige Minuten vor Ende der Transfer-Periode hat der SK Rapid Wien doch noch zugeschlagen: Die Hütteldorfer geben die Verpflichtung von Wunschstürmer Aliou Badji bekannt.

Der 21-jährige Senegalese kommt vom schwedischen Verein Djurgarden und unterschreibt bis Sommer 2022. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart, zuletzt wurde aber vermutet, dass Badji rund 1,9 Millionen Euro gekostet haben soll. Damit wäre er der teuerste Rapid-Stürmer aller Zeiten.

Badji, 1,89 Meter groß, absolvierte 16 Spiele für Senegals U20-Nationalmannschaft und erzielte seit seinem Wechsel von Heimatverein Casa Sports zu Djurgarden im Winter 2017 für den schwedischen Traditionsverein 15 Tore in 54 Spielen.

Badji freut sich auf Rapid-Fans

"Ich bin sehr glücklich, dass es mit dem Transfer zu Rapid geklappt hat. Ich kenne den Verein natürlich aus den Medien und er ist mir, nicht zuletzt durch seine Fans und die Spiele in Europa ein Begriff. Ich bin ehrgeizig und werde versuchen, sehr schnell in die Mannschaft zu finden, weil ich zeigen will, warum man mich geholt hat", so Badji in einem ersten Statement.

Trainer Didi Kühbauer zeigt sich über den erfolgreichen Transfer ebenfalls erfreut: "Wir wollten unbedingt noch einen Stürmer verpflichten und freuen uns, dass es gelungen ist. Nicht, weil wir unseren aktuellen Angreifern nicht vertrauen, sondern, weil wir den Konkurrenzkampf um diese Position intensivieren möchten. Ich heiße Aliou Badji herzlich Willkommen, er kann nun ab sofort bei uns, wie auch jeder andere Spieler in jedem Training beweisen, dass er in die erste Elf gehört."

