Wacker Innsbruck holt Muhammed Kiprit von Hertha BSC

Der neue Wacker-Innsbruck-Mittelstürmer kommt aus Deutschland: Wie die Kronen Zeitung berichtet, wechselt Muhammed Kiprit von Hertha BSC zu Wacker Innsbruck. Ob der 19-jährige Türke leihweise oder fix bei den Tirolern andockt, ist unklar.

Der beidfüßige Stürmer erzielte in der laufenden Saison in zwei Youth-League-Partien zwei Tore und traf in der Regionalliga Nordost für die Berliner sechsmal. Für die U19 der Hertha traf der türkische U21-Nationalstürmer in 56 Spielen satte 45 Mal, bereitete zudem dreizehn weitere Treffer vor.

In Innsbruck soll Kiprit nun helfen, die frappierende Torflaute zu beseitigen. Wacker traf in 18 Ligaspielen lediglich 17 Mal - gemeinsam mit Rapid und Admira Wacker der schwächste Wert der Liga.