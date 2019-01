Maurides Junior ist ein Stürmer-Kandidat für Rapid Wien

Nach Vakoun Issouf Bayo (unterschrieb mittlerweile bei Celtic) und Andrés Vombergar (NK Olimpija Ljubljana) landet der nächste Name auf der Kandidatenliste des SK Rapid: Wie der Kurier berichtet, interessiert sich Rapid für ZSKA Sofia-Stürmer Maurides Junior.

Die Hütteldorfer wollten sich zu diesem Gerücht nicht äußern. Unter Ex-Austria-Wien-Co-Trainer Nestor El Maestro erzielte der 24-jährige Brasilianer in der laufenden Saison neun Tore in 20 Ligaspielen. In vier Europa-League-Quali-Partien traf Maurides vier Mal. Darunter dreimal gegen die Admira, einmal gegen Kopenhagen.

Maurides kam erst im vergangenen Sommer für kolportierte 300.000 Euro von Belenenses aus Portugal nach Sofia. Für die Portugiesen traf Junior 14 Mal in 49 Auftritten. Ähnlich wie Dietmar Kühbauers Wunschmann Vakoun Issouf Bayo ist Maurides körperlich stark und 189 Zentimeter groß.