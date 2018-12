SK Rapid Wien: Entwarnung bei Marvin Potzmann

Marvin Potzmann musste am Wochenende bei Rapids 1:0-Sieg gegen Wacker Innsbruck bereits in der 38. Minute wegen des Verdachts einer Knieverletzung vom Feld. Nach einer genaueren Untersuchung geben die Hütteldorfer nun Entwarnung.

"Potzmann hat schon länger Probleme mit der Patellasehne. Gegen Wacker haben wir nach einem Stich in seinem Knie sofort reagiert", erklärt Sportchef Fredy Bickel im Kurier.

Eine akute Verletzung liege nicht vor, ob der 24-jährige Außenverteidiger am Sonntag gegen seinen Ex-Klub Sturm auflaufen kann, steht allerdings noch in den Sternen. "Das ist noch nicht abuschätzen", so Bickel.

