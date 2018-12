SCR Altach - Trainer Werner Grabherr angezählt: "Sind ein Risiko eingegangen"

Der SCR Altach hat sich beim 0:1 in Salzburg zwar wacker geschlagen, den Negativlauf in der österreichischen Bundesliga allerdings fortgesetzt. Aufgrund der mageren Punkteausbeute ist Trainer Werner Grabherr angezählt.

"Wir haben Grabherr als sehr jungem Trainer eine Chance gegeben und gewusst, dass wir damit ein Risiko eingehen", sagte Präsident Karlheinz Kopf, der sich im Frühjahr 2019 zurückziehen wird gegenüber der Krone.

Und weiter: "Er hat nach wie vor alle Freiheiten gegenüber der Mannschaft, aber natürlich schauen wir uns an, was er in den letzten beiden Herbstspielen daraus macht."

Grabherr selbst schätzt die Situation realistisch ein. "Mit elf Punkten liegen wir sicher nicht im Soll, daher ist es legitim, wenn man über die Zukunft - vielleicht ohne mich - nachdenkt", sagte er.

SCR Altach: Bundesliga-Spielplan bis zur Winterpause