SK Sturm - Mini-Trainingscamp gegen den Negativlauf: "Müssen den Bock umstoßen"

Der SK Sturm Graz hat kurzfristig ein Mini-Trainingslager eingeschoben. Mitten in der Herbstsaison reisten die Blackies am Donnerstag in die Oststeiermark, um wieder auf die Erfolgsspur zu gelangen.

"Wir haben Dinge aufzuarbeiten. Es war mir ein Anliegen, Zeit miteinander zu verbringen, um Dinge klar ansprechen zu können", begründete Trainer Heiko Vogel die Maßnahme.

Die Grazer warten nun seit eineinhalb Monaten auf einen Sieg, zuletzt gelang ihnen dies am 15. September bei der Admira. Immer wieder zeigte der Cupsieger der Vorsaison beherzte Spiele, scheiterte aber an der Chancenverwertung oder am Aluminium. "Irgendwann müssen wir den Bock umstoßen, und ich hoffe, dass wir das gegen Innsbruck tun", sagte Vogel.

Sturm Graz gegen Wacker Innsbruck gefordert: "Ein Sieg ist Pflicht"

Am Samstagabend empfängt Sturm Wacker Innsbruck, die mit einer defensiven Spielanlage zuletzt sowohl gegen Red Bull Salzburg als auch gegen die Wiener Austria einen Punkt errangen. Den LASK konnte man bereits vor der Länderspielpause sogar mit 1:0 bezwingen.

"Uns ist bewusst, dass am Wochenende ein Sieg Pflicht ist. Jedem einzelnen muss bewusst sein, um was es geht", sagte Lukas Spendlhofer.

