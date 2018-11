SK Rapid: Christopher Dibon bei Cup-Spiel gegen WAC kollabiert

Der SK Rapid muss im Bundesliga-Gastspiel beim SCR Altach wohl auf Christopher Dibon verzichten. Der Verteidiger erlitt im ÖFB-Cup-Spiel gegen den WAC eine Gehirnerschütterung, die ihn fürs Wochenende mehr als fraglich macht.

Wie die Kronen Zeitung nun berichtet, fiel Dibon in der WAC-Kabine sogar in Ohnmacht, nachdem er in der Anfangsphase der Partie heftig mit Dever Orgill zusammenkrachte. Während der Stürmer der Wolfsberger sofort ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht wurde, spielte Dibon zunächst weiter.

Erst kurz vor der Pause wurde der 28-Jährige ausgewechselt, nachdem Christopher Wernitznig ihm unglücklich auf den Fuß stieg und dabei seinen Knöchel unschön verrenkte.

Dibon blieb dem Bericht zufolge gestern zur Beobachtung im Krankenhaus, über die Dauer seines Ausfalls gab der Verein zunächst keinerlei Informationen bekannt. Das erste Update wird für 13 Uhr erwartet, wenn die Rapidler zur Pressekonferenz vor dem Altach-Spiel laden.

