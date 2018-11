Historisch: Österreichs U21-Nationalteam qualifiziert sich für die Europameisterschaft

Die österreichische U21-Nationalmannschaft hat in der St. Pöltner NV Arena tatsächlich Historisches bewerkstelligt. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel gewinnen die ÖFB-Youngsters auch das Rückspiel mit 1:0 gegen Griechenland und qualifizieren sich damit erstmals für die EM-Endrunde, die 2019 in Italien und San Marino stattfinden wird.

Adrian Grbic erzielte in der NV Arena von St. Pölten in der 51. Minute per Freistoß den entscheidenden Treffer. Kapitän Philipp Lienhart und Co. hatten bereits das Hinspiel in Griechenland am vergangenen Freitag mit 1:0 gewonnen. Österreich, zuletzt 2016 im Play-off an Spanien gescheitert, kann in der wichtigsten Nachwuchsklasse bei der EM damit auf Gegner wie Titelverteidiger Deutschland, England, Spanien, Italien oder Frankreich treffen. Die Auslosung für das Turnier mit zwölf Mannschaften findet Freitag (18.00 Uhr) in Bologna statt.

Mit dieser Startelf spielten die ÖFB-Youngsters

Der Erfolg gegen die Griechen war ein hart erkämpfter. Österreich lief vor knapp 3.000 Zuschauern mit zwei Veränderungen ein. Der in Saloniki gesperrt gewesene Maximilian Wöber und der vom A-Team nachgerückte Konrad Laimer kamen in die Startelf. Lienhart begann im zentralen Mittelfeld. Die ersten Minuten gehörten aber den Gästen. Griechenland, wo mit Efthymios Koulouris vom Canadi-Club Atromitos der aktuell beste Torschütze der griechischen Liga dazugestoßen war, war der Führung bei einem Kopfball von Lazaros Lamprou (8.) sehr nahe.

Altachs Adrian Grbic besorgt das Goldtor

Nach zehn Minuten waren die Österreicher im Spiel und kamen zu einer Serie an Eckbällen. Eine zwingende Möglichkeit blieb vorerst aus. Die von Griechenlands Torhüterlegende Antonis Nikopolidis betreuten Südeuropäer gingen aggressiv zu Werke, ein wuchtiger Kopfball von Zisis Karachalios nach einem Eckball ging genau auf Alexander Schlager (25.). Österreichs Offensive taten sich gegen die forsch attackierenden Griechen schwer. Kurz vor dem Pausenpfiff kamen die Rot-Weiß-Roten noch zu einer Chance, Wöbers Abschluss nach einer Freistoßflanke zwang Griechenlands Torhüter zu einer Flugeinlage (42.).

Die zweite Spielhälfte bot zunächst ein wie gehabt umkämpftes Spiel. Nach einem weiteren Foul an Hannes Wolf trat Altachs Angreifer Grbic zum Freistoß an, seinen platzierten Schuss aus gut 25 Metern konnte der Torhüter nicht mehr parieren. Für den Torschützen war zehn Minuten später Schluss, anstelle des angeschlagenen kam Marko Kvasina aufs Feld. Der Angreifer war wie Lienhart und Laimer schon vor zwei Jahren gegen Spanien dabei.

Österreichs WM-Helden: Von China über England bis zum ORF © GEPA 1/24 Österreich erreichte bei der U20-WM 2007 in Kanada sensationell den vierten Platz. Doch was wurde aus den damaligen WM-Helden rund um Sebastian Prödl, Zlatko Junuzovic und Teamchef Paul Gludovatz? © GEPA 2/24 Bartolomej Kuru: War nach Vertragsende bei der Austria im Sommer 2008 ein halbes Jahr ohne Verein, danach folgten unter anderem Grödig, Vienna, Bohemians Prag, Austria Klagenfurt und St. Pölten. Derzeit ist er bei Bruck/Leitha in der RLO engagiert. © GEPA 3/24 Andreas Lukse: Der Wiener startete bei Rapid, wurde an Leoben und Sturm verliehen, konnte sich bei Rapid aber nicht durchsetzen. Nach Verträgen bei der Vienna, FC Lustenau und Kapfenberg kämpft er in Altach um seine Renaissance. 2017 Tormann der Saison. © GEPA 4/24 Michael Zaglmair: Der Oberösterreicher begann seine Karriere beim LASK und spielte bis 2012 für den SV Horn, ehe er im Alter von 24 aufgrund einer Knieverletzung seine Karriere beenden musste. © GEPA 5/24 Daniel Gramann: Der Neffe von Andreas Herzog ging nach der WM zu Altach. Danach folgten Engagements bei Austria Kärnten, in Grödig, ASK Elektra, Ostbahn XI. Momentan spielt er für den 1. SC Sollenau. Hier mit Arturo Vidal. © GEPA 6/24 Michael Madl: Der Steirer wurde nach der WM von der Austria nach Innsbruck verliehen. Danach stand er wieder bei der Austria unter Vertrag, ehe es den Abwehrspieler nach Wr. Neustadt und zu Sturm zog. Über Fulham ging's wieder heim zur Wiener Austria. © GEPA 7/24 Thomas Panny: Der Niederösterreicher erlitt kurz vor dem WM-Semifinale einen Wadenbeinbruch und Bänderrisse im Knöchel und musste lange pausieren. 2009 verließ er die Admira, es folgten der FAC, Vösendorf, Wr. Neudorf, Ostbahn, Schwechat und Kottingbrunn. © GEPA 8/24 Thomas Pirker: Der Kärntner ging nach der WM zu Austria Kärnten, danach machte er bei Vöcklabruck, WAC, Austria Klagenfurt, Villacher SV, SG Steinfeld, SV Sachsenburg und Dellach/Drau Station. Sein aktueller Verein heißt St. Jakob. © GEPA 9/24 Sebastian Prödl: Der WM-Kapitän verabschiedete sich 2008 von Sturm Graz in Richtung Bremen. Den Deutschen kehrte er nach sieben Jahren den Rücken und verteidigt seit 2015 für Watford. Im A-Team brachte es der Steirer bisher auf 70 Länderspiele. © GEPA 10/24 Siegfried Rasswalder: Der Linksverteidiger spielt nach Stationen bei Leoben, LASK, Horn und Austria Klagenfurt derzeit für die TSV Hartberg. Unterbrach seine Karriere kurz, um bei der Post zu arbeiten. © GEPA 11/24 Markus Suttner: Der Linksverteidiger schaffte es vom Nachwuchs der Austria bis zum Kapitän der Veilchen, nach einer Station in Ingolstadt wechselte der 20-fache A-Teamspieler zu Brighton & Hove. Sitzt aber dort nur auf der Tribüne. © GEPA 12/24 Ingo Enzenberger: Der Oberösterreicher wechselte nach der WM von den Salzburg Juniors für ein Jahr nach Schwadorf, kehrte danach zurück. Es folgten Engagements beim irischen Club Galway United, bei Anif, Neumarkt und Gmunden. Aktuell pausiert er. © GEPA 13/24 Peter Hackmair: Der Mittelfeldspieler kehrte seinem Stammclub SV Ried 2011 den Rücken und ging zu Wacker Innsbruck. Im August 2012 beendete er nach vielen Knieverletzungen seine Karriere, nach einem Engagement beim ORF ist er nun Autor und Vortragender. © GEPA 14/24 Martin Harnik: ging 2009 von Bremen zu Fortuna Düsseldorf und wechselte ein Jahr später nach Stuttgart. Von dort ging es zu Hannover 96 und wieder zurück nach Bremen. Beendete nach 68 Spielen seine A-Team-Karriere. © GEPA 15/24 Thomas Hinum: Der Oberösterreicher ging nach seiner Rückkehr aus Kanada von Pasching zu Austria Kärnten, seine weiteren Arbeitgeber hießen Rapid, Ried, LASK und Blau-Weiß Linz. Seit Sommer 2018 kickt er in Amstetten. © GEPA 16/24 Zlatko Junuzovic: wechselte nach der WM zu Austria Kärnten, ehe er sich bei der Wiener Austria für Werder Bremen empfahl. Im Sommer 2018 der Wechsel zu RB Salzburg. Beendete nach 55 Spielen seine Nationalteam-Karriere. © GEPA 17/24 Veli Kavlak: Der Mittelfeldspieler verließ Rapid 2011 in Richtung Besiktas und stieg dort zum Führungsspieler und Kapitän auf, ehe ihn eine Schulterverletzung zu einer jahrelangen Pause zwang, die bis heute andauert. Derzeit vereinslos. © GEPA 18/24 Bernhard Morgenthaler: Nach Engagements bei der Admira, Schwadorf und Pasching landete der Niederösterreicher zuletzt beim SC Reisenberg in der 1. Klasse in Niederösterreich. © GEPA 19/24 Tomas Simkovic: Der gebürtige Slowake wechselte 2008 von der Austria zu Schwanenstadt und später nach Wr. Neustadt. Es folgte die Rückkehr zur Austria, ehe es ihn zu Kostanay nach Kasachstan zog. Heute kickt er recht erfolgreich bei Zalgiris in Litauen. © GEPA 20/24 Michael Stanislaw: Er schnürte nach der WM für Schwanenstadt, Wiener Neustadt, Egri (HUN), Horn, Ritzing und zuletzt für Bad Sauerbrunn in der Burgendlandliga seine Fußballschuhe. © GEPA 21/24 Erwin Hoffer: Der Stürmer ging 2009 von Rapid zu Napoli, wo er meist auf der Tribüne saß. Es folgten Wechsel zu Kaiserslautern, Frankfurt, Düsseldorf und Karlsruhe. Derzeit kickt er in Belgiens zweiter Liga, im A-Team schaffte er 28 Länderspiele (4 Tore). © GEPA 22/24 Rubin Okotie: erlitt 2009 einen Knorpelschaden im Knie, erholte sich lange nicht davon, kam erst bei SönderjyskE und 1860 wieder in Form. Nach einem Engagement in China ist er nun in Belgien bei Beerschot Hoffers Kollege. © GEPA 23/24 Paul Gludovatz: Der Burgenländer war noch bis 2008 Trainer des U20-Teams, heuerte später bei der SV Ried an und gewann 2011 den ÖFB-Cup. Es folgte ein kurzes Intermezzo als sportlicher Leiter bei Sturm, danach war er Trainer in Hartberg und erneut Ried. © GEPA 24/24 ÖFB-Bilanz bei der U20-WM 2007 in Kanada: GR: 1:1 vs Kongo, Tor: Hoffer / GR: 1:0 vs Kanada, Tor: Okotie / GR: 0:0 vs Chile / AF: 2:1 vs Gambia, Tore: Prödl, Hoffer / VF: 2:1 n.V. vs USA, Tore: Okotie, Hoffer / HF: 0:2 vs Tschechien / P3: 0:1 vs Chile

Das Spiel lief nun für die verbesserten Österreicher, die ihrerseits kompakt blieben und keine Räume preisgaben. Griechenland konnte nicht mehr zusetzen und begann zunehmend mit dem Spielverlauf zu hadern. Auch die Schlussoffensive der Gäste brachte nichts mehr ein. Alexander Schlager im ÖFB-Tor blieb ungeprüft.

Österreich qualifiziert sich: Die Play-Off-Spiele