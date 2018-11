Länderspieljahr 2018: ÖFB-Teamchef Franco Foda resümiert

Am Tag nach dem 2:1 zum Nations-League-Abschluss gegen Nordirland hat Österreichs Teamchef Franco Foda Bilanz gezogen - nicht nur im Hinblick auf den Sieg in Belfast, sondern auf das gesamte Länderspieljahr. Dabei überwogen die positiven Erkenntnisse, auch wenn der Deutsche gestand, dass es vor Beginn der EM-Qualifikation noch Verbesserungspotenzial gebe.

Zu sehen war dies unter anderem beim Match im Windsor Park, wo die ÖFB-Auswahl nicht wirklich überzeugen konnte und den Erfolg erst in der 93. Minute fixierte. "Wir hatten am Anfang Probleme. In den ersten Minuten sind wir nicht so aufgetreten, wie wir uns das vorgenommen haben", gab Foda am Montag zu.

Mit Fortdauer der Partie habe man sich allerdings gesteigert. "Aufgrund der zweiten Hälfte war der Sieg verdient. In den letzten 35 Minuten haben wir guten Fußball gespielt", behauptete der Teamchef. "Es war ein positiver Abschluss, aber es war nicht alles gut im Spiel."

Die ÖFB-Auswahl brachte es 2018 auf sieben Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Öfter gewonnen hat Österreich zuletzt 1982, wobei die Statistik täuscht - dazwischen gab es erfolgreichere Länderspieljahre, in denen jedoch weniger Spiele ausgetragen wurden.

Franco Foda: "Es hätte schlechter sein können"

Foda sagte über das zu Ende gehende Jahr: "Es hätte schlechter sein können. Wenn man es auf den ersten Blick sieht, ist es sehr positiv, aber ich analysiere sachlich und nüchtern." Vor allem bei den Testsiegen gegen Deutschland, Russland und Slowenien sah der 52-Jährige gute Momente. "Doch in den Bewerbsspielen gab es Höhen und Tiefen."

In der Nations-League-Gruppe reichte es nach einer Niederlage und einem Remis gegen Bosnien-Herzegowina sowie nach zwei Siegen gegen Nordirland nur zu Rang zwei. "Wir sind nach der komplett unnötigen Niederlage in Bosnien schon nach dem ersten Match mit dem Rücken zur Wand gestanden. Da muss man positiv bewerten, dass die Mannschaft dann in den nächsten drei Partien sieben Punkte geholt hat."

Im kommenden Jahr gelte es, noch vorhandene Defizite zu beseitigen, etwa über 90 Minuten eine starke Darbietung abzuliefern. "Es ist nicht alles super. Ich kenne schon unsere Schwachpunkte, die wir verbessern müssen", erklärte Foda und sagte in diesem Zusammenhang: "Wir müssen unser Spiel im Positionsspiel weiter vorne entwickeln."

Während also in der Offensive noch genügend Steigerungspotenzial vorhanden ist, registrierte Foda in der Defensive eine zufriedenstellende Stabilität. "Wir bekommen wenig Gegentore und sind kompakt." Auch das Switchen zwischen Dreier- und Viererkette funktioniere gut.

Foda: Schlager und Zulj integriert

Zudem wies Foda darauf hin, dass sich in den vergangenen Monaten neue Spieler in der ÖFB-Auswahl etablierten. "Schlager und Zulj haben sich relativ schnell in der Mannschaft integriert und gute Leistungen gezeigt. Es kommen einige Jüngere nach, da muss man Geduld aufbringen. Ich bin aber überzeugt, dass wir uns auf einem guten Weg befinden."

Österreich vs. Nordirland: Die Noten für unsere Teamkicker © GEPA 1/14 Österreich feierte zum Abschluss der Premieren-Auflage der Nations League gegen Nordirland durch Tore von Xaver Schlager und Valentino Lazaro einen 2:1-Last-Minute-Sieg. SPOX benotet die Leistung unserer ÖFB-Teamkicker. © GEPA 2/14 Heinz Lindner (Note=2): Wurde nach sieben Minuten durch einen doppelt abgefälschten Ball zu einer Glanztat gezwungen. Hatte danach kaum etwas zu tun, war aber stets da, wenn er benötigt wurde. Beim Gegentor machtlos. © GEPA 3/14 Andreas Ulmer (Note=2): Vor allem in der ersten Halbzeit offensiv unauffällig, traute sich mit Fortdauer des Spiels aber mehr zu. Defensiv dafür bärenstark, konnte alle seine Zweikämpfe gewinnen und verzeichhnete zudem fünf klärende Aktionen. © GEPA 4/14 Martin Hinteregger (Note=2): Starker Auftritt. Konnte alle seiner zehn Zweikämpfe gewinnen. In der Spieleröffnung mit Luft nach oben, defensiv aber tadellos. © GEPA 5/14 Aleksandar Dragovic (Note=1,5): Ein Fels in der Brandung. Räumte praktisch alles ab, was in den Strafraum kam. Gewann 85,7 Prozent seiner Zweikämpfe, verzeichnete sieben klärende Aktionen (Top-Wert). Beim 1:1 vielleicht einen Tick zu weit von Evans weg. © GEPA 6/14 Stefan Lainer (Note= 2): Nicht so offensiv wie in Salzburg, hatte seine Seite aber unter Kontrolle und ließ praktisch nichts zu. Half auch immer wieder im Zentrum aus, wenn es brenzlig wurde. Die meisten Balleroberungen aller ÖFB-Spieler. © GEPA 7/14 Julian Baumgartlinger (Note=3,5): Hielt mit starkem Körpereinsatz dagegen und war mit 90 Ballkontakten aktivster Österreicher, leistete sich aber ein paar schlimme Ballverluste und köpfte am eigenen 16er einem Nordiren den Ball vor die Füße. © GEPA 8/14 David Alaba (Note=3): Hatte in Halbzeit eins immer seine Beine im Spiel, wenn irgendetwas nach vorne ging, zog viele Fouls und versuchte sich mit Distanzschüssen. Sah Gelb, als er sich energisch in ein Gerangel zwischen Arnautovic und McAuley einmischte. © GEPA 9/14 Stefan Ilsanker (Note=3): Solider Auftritt als Abräumer vor der Abwehr. Bestritt in 45 Minuten zehn Zweikämpfe und vier Luftduelle (jeweils Höchstwert!), von denen er aber nur 50 Prozent gewinnen konnte. Musste in der Pause mit Kreislaufproblemen raus. © GEPA 10/14 Valentino Lazaro (Note=3): Einer der schwächeren Tage des Hertha-Legionärs, der über weite Strecken untergetaucht war. Zum Glück stand er in der Nachspielzeit noch auf dem Platz, um per herrlichem Schlenzer zum Sieg zu treffen. © GEPA 11/14 Xaver Schlager (Note=1): Bärenstarker Auftritt des Youngsters, der viel Tempo, Agilität und Laufarbeit in das Spiel einbrachte. Rückte gut an und in den 16er nach und erzielte mit einem technisch feinen, trockenen Abschluss sein erstes Länderspieltor. © GEPA 12/14 Michael Gregoritsch (Note=4): Zeigte sich bemüht, war aber erneut wenig eingebunden und konnte kaum Akzente setzen. Gab zwei ungefährliche Schüsse ab und machte nach 27 Ballkontakten - die wenigsten der Startelfspieler - für Arnautovic Platz (71.). © GEPA 13/14 Peter Zulj (Note=2,5): Kam zur Pause und war gleich mitten in der Partie. Bewies mit seinem perfekten Zuspiel für Schlagers Führungstor seine gute Übersicht und sein feines Füßchen. Stieß mehrmals gut in den Strafraum mit nach vor. © GEPA 14/14 Marko Arnautovic (Note=1,5): Brachte nach seiner Einwechslung in der 71. Minute gleich Schwung in die Partie. Nach einem verzögerten Doppelpass mit Alaba schoss Letzterer leider über das Tor, legte Lazaros Siegtreffer mit einem sehenswerten Querpass vor.

Den Beweis dafür kann die Nationalmannschaft im kommenden Jahr antreten, wenn es in der EM-Qualifikation ans Eingemachte geht. Die Auslosung der zehn Gruppen erfolgt am 2. Dezember in Dublin, Österreich wird aus Topf zwei gezogen, die jeweiligen Top-2 sind bei der Endrunde dabei.

Sofern man in einem der fünf Sechser-Pools landet, gibt es 2019 kein einziges Testmatch. Kommen David Alaba und Co. in eine der fünf Fünfer-Gruppen, dürften zwei Probegalopps anstehen. Sollte es für das ÖFB-Team in der Qualifikation nicht klappen, bliebe mit sehr großer Wahrscheinlichkeit das Nations-League-Play-off im März 2020 als mögliche EURO-2020-Hintertür.

Fix ist derzeit nur, dass die nächsten Länderspiele erst in vier Monaten stattfinden. Bis dahin möchte Foda seine Spieler weiterhin bei ihren Clubs beobachten und sich mit ihnen regelmäßig austauschen. "Wir wollen mit ihnen in Kontakt bleiben und ihnen das Gefühl geben, dass wir ihnen vertrauen", erklärte der Nationaltrainer.

