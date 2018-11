U21-EM: ÖFB-Team trifft auf Deutschland, Serbien und Dänemark

Österreichs U21-Helden kennen ihre Gegner für die EM-Endrunde 2019 in Italien und San Marino.

Bei der Auslosung in der Lamborghini-Fabrik in Bologna bescherte Losfee Andrea Pirlo den ÖFB-Fohlen Deutschland, Serbien und Dänemark.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Italien Deutschland England Spanien Dänemark Frankreich Polen Serbien Rumänien Belgien Österreich Kroatien

Geografisch von Vorteil für österreichische Fans: Die Gruppe B wird in Udine und Triest gespielt, was eine vergleichsweise kurze Anreise bedeutet.

Als erstes trifft das ÖFB-Team am 17. Juni 2019 auf Serbien, am 20. Juni folgt die Partie gegen Dänemark. Das abschließende Gruppenspiel findet am 23. Juni gegen Deutschland statt.