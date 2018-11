Marko Arnautovic nach Sieg gegen Nordirland: "...dann war ich immer noch nicht drin"

Der 2:1-Sieg der österreichischen Nationalmannschaft zum Nations-League-Abschluss in Nordirland ist am Sonntag von Spielern fixiert worden, die in der ÖFB-Auswahl nicht gerade als Torschützen vom Dienst gelten. Xaver Schlager und Valentino Lazaro, die beiden Jüngsten in der rot-weiß-roten Anfangself, erzielten ihren jeweils ersten Team-Treffer und waren davon selbst etwas überrascht. Marko Arnautovic wunderte sich über seinen späten Joker-Einsatz.

So meinte etwa Schlager: "Da hätte man eine gute Quote bekommen, wenn man auf Tore von uns getippt hätte." Auch Lazaro zeigte sich verdutzt. "Das hätte vor dem Spiel keiner gedacht, dass wir zwei die Siegestorschützen sein werden."

Der Hertha-Profi traf in der 93. Minute mit einem sehenswerten Schlenzer ins Kreuzeck, nachdem ihm davor wenig bis gar nichts gelungen war. "Mit meiner Leistung bis vor dem Tor war ich gar nicht zufrieden. Deshalb bin ich dem Trainer dankbar, dass er mir bis zum Schluss das Vertrauen geschenkt hat und ich meine Leistung mit so einer Aktion noch einmal aufrunden durfte", sagte Lazaro.

Xaver Schlager mit dem Führungstreffer: "Partie bleibt mir in Erinnerung"

Vor der 93. Minute passierten dem 22-Jährigen des öfteren Ballverluste und Abspielfehler. An manchen Tagen läuft es überhaupt nicht, aber ich habe nicht aufgegeben und versucht, zumindest Gegner zu stören."

Während Lazaro bis zu seinem 19. Länderspiel auf das erste Tor warten musste, gelang Schlager schon im achten Match der Premierentreffer. "Das ist eine besondere Partie, die mir in Erinnerung bleiben wird. Aber wichtig ist vor allem, dass wir gewonnen haben", meinte der 21-Jährige.

Seine Gefühle unmittelbar nach dem Tor beschrieb der Mittelfeldmann als "ganz komisch. Ich war voll ruhig, bin nicht irgendwo hingestürmt oder komplett ausgezuckt." Er habe lediglich eine "innere Freude" verspürt, erklärte Schlager.

Der Salzburg-Profi überzeugte zuletzt auf Team- und Club-Ebene durch seine Unbekümmertheit. "Ich habe viel Selbstvertrauen vom Verein und nicht so viele Probleme wie andere, die vielleicht im Abstiegskampf sind. Ich kann befreit aufspielen und habe keinen großen Druck." Allerdings betonte Schlager auch: "Ich glaube nicht, dass ich eine große 'Pfeif-mi-nix'-Mentalität habe. Ich mache mir schon auch Gedanken darüber, wie ich spielen soll."

Keine Gedanken macht sich der Blondschopf nach eigenen Angaben über einen Auslandstransfer. "Ich will einfach schauen, dass ich meine Leistung abrufe. Wenn die gut ist und ich meiner Mannschaft helfen kann, habe ich mein Ziel erreicht."

© GEPA

Marko Arnautovic bestreitet größere Knieprobleme

So viel Bescheidenheit gefällt auch den Mitspielern und dem Teamchef. Franco Foda nannte Schlager einen "absoluten Potenzialspieler, der trotz seines Alters extrem clever ist". Lob gab es auch von Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic, David Alaba und Marko Arnautovic.

Letzterer war nach seiner Einwechslung in der 71. Minute ein belebendes Element und bereitete das Lazaro-Tor vor. "Der Trainer hat mir in der Pause gesagt, er will mich in der 60. Minute bringen. Dann habe ich aufgewärmt, aufgewärmt, aufgewärmt, und dann war die 67. Minute und ich war immer noch nicht drin", beschwerte sich der England-Legionär schmunzelnd.

Foda hatte Arnautovic wegen dessen anhaltenden Knieproblemen zunächst geschont. Nach dem Schlusspfiff wollte der Wiener die Blessur nicht zu einem großen Thema machen. "Ich spiele, deswegen passt es auch." Knapp fielen auch seine Äußerungen über einen möglichen Transfer aus. "Ich will nicht darüber sprechen und konzentriere mich voll auf West Ham. Um alles andere kümmern sich andere", sagte Arnautovic einem nordirischen TV-Reporter.

Österreich vs. Nordirland: Die Noten für unsere Teamkicker © GEPA 1/14 Österreich feierte zum Abschluss der Premieren-Auflage der Nations League gegen Nordirland durch Tore von Xaver Schlager und Valentino Lazaro einen 2:1-Last-Minute-Sieg. SPOX benotet die Leistung unserer ÖFB-Teamkicker. © GEPA 2/14 Heinz Lindner (Note=2): Wurde nach sieben Minuten durch einen doppelt abgefälschten Ball zu einer Glanztat gezwungen. Hatte danach kaum etwas zu tun, war aber stets da, wenn er benötigt wurde. Beim Gegentor machtlos. © GEPA 3/14 Andreas Ulmer (Note=2): Vor allem in der ersten Halbzeit offensiv unauffällig, traute sich mit Fortdauer des Spiels aber mehr zu. Defensiv dafür bärenstark, konnte alle seine Zweikämpfe gewinnen und verzeichhnete zudem fünf klärende Aktionen. © GEPA 4/14 Martin Hinteregger (Note=2): Starker Auftritt. Konnte alle seiner zehn Zweikämpfe gewinnen. In der Spieleröffnung mit Luft nach oben, defensiv aber tadellos. © GEPA 5/14 Aleksandar Dragovic (Note=1,5): Ein Fels in der Brandung. Räumte praktisch alles ab, was in den Strafraum kam. Gewann 85,7 Prozent seiner Zweikämpfe, verzeichnete sieben klärende Aktionen (Top-Wert). Beim 1:1 vielleicht einen Tick zu weit von Evans weg. © GEPA 6/14 Stefan Lainer (Note= 2): Nicht so offensiv wie in Salzburg, hatte seine Seite aber unter Kontrolle und ließ praktisch nichts zu. Half auch immer wieder im Zentrum aus, wenn es brenzlig wurde. Die meisten Balleroberungen aller ÖFB-Spieler. © GEPA 7/14 Julian Baumgartlinger (Note=3,5): Hielt mit starkem Körpereinsatz dagegen und war mit 90 Ballkontakten aktivster Österreicher, leistete sich aber ein paar schlimme Ballverluste und köpfte am eigenen 16er einem Nordiren den Ball vor die Füße. © GEPA 8/14 David Alaba (Note=3): Hatte in Halbzeit eins immer seine Beine im Spiel, wenn irgendetwas nach vorne ging, zog viele Fouls und versuchte sich mit Distanzschüssen. Sah Gelb, als er sich energisch in ein Gerangel zwischen Arnautovic und McAuley einmischte. © GEPA 9/14 Stefan Ilsanker (Note=3): Solider Auftritt als Abräumer vor der Abwehr. Bestritt in 45 Minuten zehn Zweikämpfe und vier Luftduelle (jeweils Höchstwert!), von denen er aber nur 50 Prozent gewinnen konnte. Musste in der Pause mit Kreislaufproblemen raus. © GEPA 10/14 Valentino Lazaro (Note=3): Einer der schwächeren Tage des Hertha-Legionärs, der über weite Strecken untergetaucht war. Zum Glück stand er in der Nachspielzeit noch auf dem Platz, um per herrlichem Schlenzer zum Sieg zu treffen. © GEPA 11/14 Xaver Schlager (Note=1): Bärenstarker Auftritt des Youngsters, der viel Tempo, Agilität und Laufarbeit in das Spiel einbrachte. Rückte gut an und in den 16er nach und erzielte mit einem technisch feinen, trockenen Abschluss sein erstes Länderspieltor. © GEPA 12/14 Michael Gregoritsch (Note=4): Zeigte sich bemüht, war aber erneut wenig eingebunden und konnte kaum Akzente setzen. Gab zwei ungefährliche Schüsse ab und machte nach 27 Ballkontakten - die wenigsten der Startelfspieler - für Arnautovic Platz (71.). © GEPA 13/14 Peter Zulj (Note=2,5): Kam zur Pause und war gleich mitten in der Partie. Bewies mit seinem perfekten Zuspiel für Schlagers Führungstor seine gute Übersicht und sein feines Füßchen. Stieß mehrmals gut in den Strafraum mit nach vor. © GEPA 14/14 Marko Arnautovic (Note=1,5): Brachte nach seiner Einwechslung in der 71. Minute gleich Schwung in die Partie. Nach einem verzögerten Doppelpass mit Alaba schoss Letzterer leider über das Tor, legte Lazaros Siegtreffer mit einem sehenswerten Querpass vor.

ÖFB-Team möglicherweise doch ins Nations-League-Playoff

Etwas gesprächiger zeigte sich der 29-Jährige, als er das Länderspieljahr 2018 noch einmal Revue passieren ließ. "Es hätte besser sein können. Wir wollten Erster in der Nations League werden, das haben wir leider verpasst. Aber insgesamt haben wir es ganz gut gemacht und werden versuchen, es im nächsten Jahr besser zu machen", lautete Arnautovics Bilanz nach einem Jahr mit sieben Siegen - so viele gelangen dem ÖFB-Team seit 1982, als achtmal gewonnen wurde, nicht mehr.

Durch den ersten Erfolg überhaupt in Nordirland ist Österreich in Liga B zumindest zweitbester Gruppenzweiter. Wenn es dabei bleiben sollte, müssten von den fünf in Liga B besser platzierten Teams sowie von den zwölf Liga-A-Mannschaften zehn Auswahlen ihr EM-Ticket über die Qualifikation lösen, damit David Alaba und Co. bei einem Quali-Scheitern im Play-off dabei wären - ein überaus realistisches Szenario. "Die sieben Punkte in der Nations League könnten Gold wert sein", vermutete Kapitän Baumgartlinger.

Österreich in der Nations League: Die Tabelle der Gruppe B3