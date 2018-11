Nations League: Lazaro schießt ÖFB-Team zu Auswärtssieg in Nordirland

Das ÖFB-Team kann seine erste Saison in der Nations League mit einem Sieg beenden. Julian Baumgartlinger und Co. gewinnen das abschließende Match in Nordirland mit 2:1.

Die für den Ausgang der Gruppe, die Bosnien-Herzegowina bereits für sich entschieden hatte, bedeutungslose Partie brauchte lange, um auf Touren zu kommen. Über die ersten 45 Minuten im Windsor Park zu Belfast ist schnell alles gesagt: Österreich hatte das Spiel über weite Strecken gut im Griff, ohne aber selbst gefährlich zu werden. Mit Fortdauer der ersten Hälfte wurde Nordirland, das bereits in Minute sieben Keeper Heinz Lindner mit einem abgefälschten Schuss geprüft hatte, stärker, es ging aber mit einem verdienten 0:0 in die Pause.

Schlager bringt Österreich in Führung

Nach dem Wiederanpfiff nahm die Partie dann deutlich mehr Fahrt auf und sah dank Xaver Schlager auch das erste Tor. Der zur Pause für Stefan Ilsanker (Kreislaufprobleme) eingewechselte Peter Zulj ging auf der linken Flanke fast bis zur Grundlinie durch und gab flach in den Rückraum nach innen. Alaba ließ den Ball für Schlager durch, der halblinks aus rund 15 Metern sofort mit links abzog und genau rechts unten ins Eck traf. Es war das erste Tor des Salzburg-Youngsters im ÖFB-Dress.

Allzu lange durfte man sich über diese Führung allerdings nicht freuen, denn die Nordiren belohnten sich in Minute 57 für eine Drangphase mit dem Ausgleich. Jones zog vom linken Flügel ins Zentrum und an zwei Mann vorbei, steckte auf Corry Evans durch, der halblinks im Strafraum abzog und etwas Glück hatte, dass Hinteregger seinen Schuss unhaltbar für Lindner abfälschte.

Lazaro besorgt mit herrlichem Treffer den Sieg

Dass es doch noch zum Sieg für die Truppe von Franco Foda reichte lag an Valentino Lazaro, der in der Nachspielzeit zum Matchwinner avancierte.

Der Hertha-Legionär versenkte die Kugel nach Zuspiel von Joker Arnautovic von der Strafraumgrenze per herrlichem Schlenzer in die rechte obere Ecke.