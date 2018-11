Didi Kühbauer analysiert "verdiente" Rapid-Niederlage beim WAC

Nach der bitteren Niederlage beim WAC wollte Didi Kühbauer nichts schönreden. Der Rapid-Coach sprach von einer verdienten Niederlage.

"Wir waren der verdiente Verlierer. Wie die Niederlage aber am Schluss zustande gekommen ist, war nicht gerade schön", meinte der Burgenländer zum ungerechtfertigten Elfmeter, der in der 92. Minute den WAC-Sieg eingeleitet hatte.

"Im Großen und Ganzen war es einfach zu wenig von uns. Ich habe mir ein ganz anderes Auftreten gewünscht. Im Passspiel waren wir zu langsam, zu ungenau, das ist hinten hinaus bestraft worden", fasste Kühbauer zusammen.

Kühbauer: "Unentschieden wäre nicht verdient gewesen"

"Es war von der ersten Minute nicht das Spiel, das wir spielen wollten. Wir haben das 1:0 geschossen, das war wichtig. Aber der WAC war uns in allen Belangen überlegen. Nicht weil sie so super waren, sondern weil sie auch einfach frischer, agiler waren", so Kühbauer im Interview bei Sky.

"Ich hätte gerne den Punkt mitgenommen, höchstwahrscheinlich wäre das Unentschieden aber auch nicht verdient gewesen. Es stört mich, wie die Niederlage zustande gekommen ist", gab Kühbauer zu.

Christian Ilzer freute sich indes, dass sich der WAC nach dem glatten 0:3 im Cup wieder mit einem Sieg gegen die Hütteldorfer rehabilitieren konnte. "Ich habe auf keinen Fall Revanchegelüste gehabt und genau um die Qualität von Rapid gewusst", meinte der WAC-Trainer.

"In der zweiten Halbzeit waren wir klar die dominierende Mannschaft und haben daher absolut verdient als Sieger den Platz verlassen. Es war eine Topleistung meiner Mannschaft. Wir haben über 20 Torschüsse gehabt und uns den Sieg am Ende durch das Quäntchen Glück erarbeitet", analysierte Ilzer und war sich sicher: "Wir finden immer besser in die Spur."

