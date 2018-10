Wiener Neustadt: Stadion-Neubau einstimmig beschlossen

Der Wiener Neustädter Gemeinderat hat in einer Sondersitzung am Montag einstimmig die Errichtung des neuen Stadions für 4.000 Zuschauer beschlossen. Die Entscheidung sei "zukunftsweisend", betonte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).

Nach dem Nicht-Aufstieg des SC Wiener Neustadt in die Tipico-Bundesliga war eine Neuplanung und Redimensionierung des Projektes für die neuen Bedürfnisse und Anforderungen erfolgt. Der ursprüngliche Gemeinderatsbeschluss wurde in der Sondersitzung insofern abgeändert, dass die Gesamt-Investitionssumme (inklusive aller Gebühren und Verfahrenskosten, so das Rathaus) nunmehr knapp 11,7 Millionen Euro beträgt und sich somit um etwa 1,12 Millionen Euro verringert.

Die Finanzierung erfolgt durch den Verkaufserlös des alten Stadion-Areals und eine Drittel-Förderung durch das Land NÖ. Die neue Arena soll bis zum Herbst 2019 fertiggestellt sein.

Die Tabelle der 2. Liga