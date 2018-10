SC Wiener Neustadt holt Bundesliga-Routinier Manuel Seidl

Der SC Wiener Neustadt hat sich mit Bundesliga-Routinier Manuel Seidl verstärkt. Der 29-Jährige war zuletzt vereinslos, nachdem sein Vertrag beim SV Mattersburg im Sommer ausgelaufen war.

"Mit bisher 184 BL-Spielen in der höchsten Spielklasse sind wir überzeugt, dass Manuel unserer jungen Mannschaft mit seiner Routine und Erfahrung weiterhelfen kann", teilten die Niederösterreicher auf ihrer Facebook-Page mit.

Der zentrale Mittelfeldspieler war in den letzten zehn Jahren als Bundesliga-Profi aktiv. Acht Jahre davon verbrachte er in Mattersburg, zwei Saisonen lief er für den WAC auf. In seinen 184 Einsätzen gelangen ihm 14 Tore und 23 Torvorlagen.

Bei Wiener Neustadt wird er ab sofort die Nummer 31 tragen.