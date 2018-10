ÖFB-Team-News: Maximilian Wöber für David Alaba nachnominiert

Nach der Muskelverletzung von David Alaba hat ÖFB-Teamchef Franco Foda Maximilian Wöber von Ajax Amsterdam für die Länderspiele gegen Nordirland und Dänemark nachnominiert. Der 20-Jährige war ursprünglich im U21-Aufgebot von Werner Gregoritsch gestanden, reist aber am Montag zum A-Team.

Wöber stand bereits fünf Mal im Aufgebot der ÖFB-Nationalmannschaft, dabei konnte er drei Einsätze verbuchen. Bei seinem Debüt im Oktober 2017 gegen Serbien spielte Wöber unter Marcel Koller auf der Position des Linksverteidigers durch.

Alaba hatte sich am Samstag im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach nach einem Sprint an den rechten Oberschenkel gefasst und musste in der Folge ausgewechselt werden. Mittlerweile diagnostizierten die Münchner einen kleinen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel.

ÖFB-Team: Österreichs Kader für Nordirland und Dänemark