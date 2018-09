TSV Hartberg verpflichtet Ex-Sturm-Graz-Kicker Florian Sittsam

Fußball-Bundesligist TSV Hartberg hat am Donnerstag die Verpflichtung von Florian Sittsam bekanntgegeben. Der 23-jährige Defensivallrounder trainierte bereits die vergangenen Wochen bei den Steirern mit.

Zuletzt hatte er bei Mattersburg gespielt, wo er seinen Vertrag im Sommer jedoch auflöste. Insgesamt kann Sittsam 11 Spiele in der höchsten bzw. 113 in der zweithöchsten Leistungsklasse vorweisen. Von 2011 bis 2014 spielte Sittsam beim SK Sturm Graz, trat aber in der Kampfmannschaft nicht größer in Erscheinung.

