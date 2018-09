Nations League: Bosnien-Coach Robert Prosinecki: Österreich Favorit? "Das sehen wir anders!"

Der Teamchef von Bosnien-Herzegowina, Robert Prosinecki, hat sich vor dem Duell in der UEFA Nations League gegen Österreich selbstsicher gezeigt. Für ihn ist das ÖFB-Team von Trainer Franco Foda keineswegs Favorit, dennoch weiß er, dass seine Mannschaft auf zwei Spieler ganz besonders achten muss.

"Vielleicht glauben die Fans und Medien in Österreich, dass Österreich Favorit ist. Das sehen wir jedoch anders", sagte Prosinecki der Kronen Zeitung. "Bosnien-Herzegowina war schon immer spielerisch stark. Wir spielen zu Hause und wir wollen gewinnen."

Gespielt wird am Dienstag in einem engen Stadion in Zenica, der viertgrößten Stadt des Landes. Rund 14.000 Zuschauer finden im sogenannten Bilino Polje Platz, das für seine gute Stimmung bei Spielen der Nationalmannschaft bekannt ist.

Doch Trainer Prosinecki will das Spiel nach einem Auftaktsieg am Wochenende gegen Nordirland keineswegs auf die leichte Schulter nehmen, und streicht die Stärken des ÖFB-Teams heraus: "Die aktuelle Mannschaft spielt diszipliniert, aggressiv, mit hohem Pressing und hat auch spielerisch hohe Qualität."

Und weiter: "Arnautovic und Alaba schätze ich am meisten. Die beiden können den Unterschied ausmachen."

