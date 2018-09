Marko Arnautovic feiert in der Instagram-Story mit Bosnien-Striker Edin Dzeko

Marko Arnautovic hat die Zeit zwischen dem 0:1 der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegwina und seinem Abflug Mittwochfrüh nach London für einen Lokalbesuch mit Edin Dzeko in Sarajevo genützt. Das belegt ein Instagram-Posting, das der Gold-Torschütze gegen das ÖFB-Team in der Nacht auf Mittwoch um etwa 3.00 Uhr veröffentlichte.

Auf dem Foto sind die beiden Offensivspieler lächelnd Arm in Arm zu sehen. Als Hashtag verwendete Dzeko "Brateeee". "Brat" ist das bosnische Wort für Bruder.

© instagram.com/ed_dzeko

Franco Foda äußert sich zu Arnautovic-Foto

Teamchef Franco Foda beschrieb am Mittwoch, wie es zum nächtlichen Ausflug von Arnautovic hatte kommen können: "Nach dem Spiel gab es einen Medizincheck für alle Spieler, dann wurde der eine oder andere entlassen. Einige sollten direkt zurückreisen, dazu gehörte auch Arnautovic, der nicht mehr ins Mannschaftshotel zurückgekehrt ist." Das ÖFB-Team war im rund eine Autostunde von Sarajevo entfernten Zenica untergebracht.

Bosnien vs. Österreich: Die Noten zum Spiel © GEPA 1/13 Österreich hat den Auftakt zur Nations League gegen Bosnien auswärts kräftig verpatzt. Gegen die Bosnier setzte es eine 0:1-Niederlage, die erste Niederlage gegen Bosnien überhaupt. SPOX benotet die Leistung der ÖFB-Kicker. © GEPA 2/13 Heinz Lindner (Note= 4): Für Lindner war die Partie irgendwie undankbar – hatte eine Stunde lang nichts zu tun und faustete dann völlig ohne Not Dzeko den Ball vor die Beine. Der Weltklassestürmer nützte den Aussetzer aber nicht. Ansonsten kaum geprüft. © GEPA 3/13 Stefan Ilsanker (Note= 4): Immerhin konnte der Leipzig-Legionär vier Ballgewinne verzeichnen und vier Tacklings gewinnen, zudem hatte er mitunter die meisten Ballkontakte seiner Mannschaft. Insgesamt dennoch maximal Durchschnitt. © GEPA 4/13 Sebastian Prödl (Note= 4-): Agierte im Zentrum der Dreierabwehr der Österreicher. Beim Gegentor durch Edin Dzeko (78.) agierte der Watford-Kicker zu passiv. Ließ zuvor in der ersten Halbzeit Dzeko zudem zu viel Platz, der Roma-Stürmer traf beinahe. © GEPA 5/13 Martin Hinteregger (Note= 4): Ähnliche Leistung wie sein Kollege Ilsanker. Hatte die meisten Ballkontakte, auch weil Österreich Probleme im Spielaufbau offenbarte – und eine sehr durchschnittliche Zweikampfquote (50 %). Nicht so ballsicher wie gewohnt. © GEPA 6/13 Stefan Lainer (Note= 4-): Konnte in der Offensive, trotz offensichtlicher Bemühungen, keine Akzente setzen. Gewann nur 20 Prozent (!) seiner Zweikämpfe – ein ganz, ganz schlechter Wert. © GEPA 7/13 Florian Grillitsch (Note= 4): In der ersten Spielhälfte offensiv orientiert, jedoch mit vielen Unsicherheiten und etwas ideenlos. Die zentrale Rolle hat man vom Hoffenheim-Legionär schon besser ausgefüllt gesehen. © GEPA 8/13 Peter Zulj (Note= 4): Schoss zwar zwei Mal überambitioniert aus der Ferne aufs bosnische Gebälk, richtig viel Zählbares kam beim Sturm-Spieler aber nicht heraus. Hinter dem Kollegen Grillitsch positioniert, wurde er in Hälfte Zwei deutlich offensiver. © GEPA 9/13 David Alaba (Note= 4-): Offensiv bemüht, aber glücklos. Defensiv kaum präsent, ging in lediglich vier Zweikämpfe, drei davon gewann er. © GEPA 10/13 Valentino Lazaro (Note= 4): Konnte an seine Leistungen bei der Hertha aber nicht anknüpfen, seine Stärken nicht ausspielen. Verzeichnete ganze 22 Ballverluste, kratzte den Ball in der Nachspielzeit allerdings von der Linie und verhinderte somit das 0:2. © GEPA 11/13 Marko Arnautovic (Note= 3-): Der einzige Torschuss, den Österreich in über 90 Minuten verzeichnen konnten: er kam von ihm. Ansonsten hing Arnautovic seltsam in der Luft, das Tandem des Neo-Kapitäns mit Alaba kam überhaupt nicht zur Entfaltung. © GEPA 12/13 Michael Gregoritsch (Note= 4-): Bekam recht überraschend den Vorzug vor Burgstaller, konnte das Vertrauen aber nicht wirklich rechtfertigen. Keine Bindung zum Spiel, 29 Ballberührungen in 72 Minuten sprechen Bände. Sabitzer erlöste ihn. © GEPA 13/13 zu kurz eingesetzt: Marcel Sabitzer, Guido Burgstaller, Louis Schaub

Da Arnautovic das Mannschafts-Camp frühzeitig verlassen durfte, stand er nicht mehr in der Verantwortung des ÖFB, betonte Foda. Auf harsche öffentliche Kritik am 29-jährigen West-Ham-Profi verzichtete der Teamchef. "Er ist alt genug und weiß, was er tut. Er ist erwachsen, hat ein Kind und ist verheiratet", sagte der 52-Jährige.