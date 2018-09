Humpelte vom Platz: Sorge um Red-Bull-Salzburg-Striker Munas Dabbur

Nicht nur Andi Herzog musste bei der 0:3-Testspielniederlage der israelischen Fußballmannschaft gegen Nordirland mit traurigem Gesicht die Heimreise antreten. Auch für Salzburg-Stürmer Munas Dabbur, für Israel im Einsatz, war das Testspiel gebraucht und dürfte auch Folgen für die Mozartstädter haben.

Nach 75 Minuten musste der 26-jährige Stürmer verletzungsbedingt den Platz verlassen, er humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht zur Seitenlinie, griff sich an die Leiste. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt, für die Salzburger wäre ein Ausfall von Dabbur im Spiel gegen den SKN St. Pölten am Sonntag aber suboptimal. In sechs Liga-Spielen traf der Israeli bereits vier Mal, ist auch sonst von der Offensive der Bullen nicht wegzudenken.

