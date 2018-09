SK Rapid Wien: Allianz Stadion erstmals seit Eröffnung in zwei Spielen hintereinander ausverkauft

Der SK Rapid Wien darf sich kommende Woche wohl auf eine Premiere freuen. Da am Sonntag das 327. Wiener Derby gegen die Austria auf dem Programm steht und am darauffolgenden Donnerstag in der Europa League Spartak Moskau zu Gast ist, könnte das Allianz Stadion erstmals seit der Eröffnung im Juli 2016 in zwei Rapid-Partien hintereinander ausverkauft sein.

Wir der Kurier berichtet, war das Heimspiel gegen die Austria eigentlich schon ausverkauft, Rapid hat deswegen aber noch einmal 300 Karten für das Derby aufgelegt. "Mehr geht nicht. Spätestens am Donnerstag werden wir ausverkauft sein", so Klubserviceleiter Andy Marek.

Gegen Spartak Moskau werden zwar insgesamt weniger Zuschauer im Stadion sein, da die UEFA keine Stehplätze erlaubt. Mit einem ausverkauften Haus rechnet man bei Rapid dennoch, vor allem weil Karten für die Spiele der Europa League nur im Dreier-Abo erhältlich sind. Am Donnerstag und Freitag dürfen Abonnenten bis zu drei Abso erwerben, danach gehen die Tickets in den freien Verkauf. "Ich rechne schon damit, dass es danach einen freien Verkauf geben wird. Aber da heißt es ab Samstag schnell sein", sagt Marek.

SK Rapid Wien - FK Austria Wien: Wann steigt das Wiener Derby?