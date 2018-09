Austria-Wien-Fans protestieren gegen Länderspiele in Favoriten

Die Wiener Austria besiegte den SV Mattersburg am Samstag mit 2:1 (hier geht's zum Spielbericht). Auf den Rängen der Generali Arena wurde aber nicht nur der sportliche Ausgang diskutiert.

Während der Partie rollte der harte Kern der Veilchen ein Spruchband mit der deutlichen Aufschrift "Gegen Länderspiele im Horr! Verpiss dich ÖFB" aus. Am kommenden Donnerstag (6 September, 20:45 Uhr) steigt der freundschaftliche Test gegen Schweden in Favoriten.

Für die Verantwortlichen der Austria ein Prestige-Projekt. "Der FK Austria Wien freut sich, erstmals in der Geschichte das Nationalteam für ein Länderspiel in der Generali Arena begrüßen zu dürfen. Die neu geschaffene Infrastruktur eignet sich hervorragend für diese Begegnung, in der zahlreiche aktuelle Teamspieler wie Kapitän Julian Baumgartlinger, David Alaba, Heinz Lindner oder Aleksandar Dragovic an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren", sagte Vorstand Markus Kraetschmer vor ein paar Wochen.

