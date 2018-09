Cristian Cuevas länger out? Verletzungsschock für die Austria

Nach einer kniffligen Partie gegen den SV Mattersburg durfte sich die Wiener Austria schließlich über drei Punkte freuen. Nach einem 0:1-Rückstand drehten die Veilchen die Partie und siegten schließlich mit 2:1 (hier geht's zum Spielbericht).

Ausgelassen war die Freude nach Schlusspfiff dennoch nicht. Trainer Thomas Letsch kritisierte die Leistung seiner Mannschaft recht offen. "Dass wir nicht unser bestes Spiel gemacht haben und glücklich gewonnen haben, ist eine Tatsache. Es überwiegt aber, dass wir gewonnen haben und mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause gehen. Wenn wir hier sitzen und schlecht gespielt haben und gewinnen, ist mir das lieber als umgekehrt. Wir werden das Spiel sicher kritisch analysieren", so Letsch.

Cuevas könnte länger ausfallen

Bei der Pressekonferenz nach Schlusspfiff verriet der Deutsche zudem, dass der ausgewechselte Neuzugang Cristian Cuevas der Austria länger fehlen dürfte. Wegen eines Verdachts auf Innenbandriss sagte der Chilene der Nationalmannschaft ab. Bei Alon Turgeman - ebenfalls ausgewechselt - gab es leichte Entwarnung, er wird trotz einer Knöchelblessur zum israelischen Nationalteam einrücken.

Neo-Mattersburg-Coach Klaus Schmidt zeigte sich ob des Ausgangs zwar enttäuscht, war mit der Leistung der Burgenländer aber zufrieden. "Natürlich sind wir aufgrund des Spielverlaufs enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Wir haben uns bis zu der Situation in der 78. Minute ganz gut präsentiert. Wenn es etwas glücklicher abgelaufen wäre, hätten wir auch höher führen können", erklärt Schmidt.

"Nach dem Ausgleich hat die Austria die zweite Luft bekommen und wir konnten dann nicht mehr nachsetzen. Es ist schon so, dass wir einen hohen Aufwand betrieben haben und dann auch aufgrund von Substanzverlust in Situationen gekommen sind, die schwierig zu verteidigen sind. Die Mannschaft hat sehr viele Dinge gut umgesetzt und richtig gemacht, deshalb glaube ich, dass wir als Trainerteam und Mannschaft auf einem guten Weg sind", so Schmidt weiter.

