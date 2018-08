TSV Hartberg testet zwei Abwehr-Talente

"Die Mannschaft hat sich das in den ersten beiden Spielen eigentlich schon verdient. Sie haben heute alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben", freut sich TSV-Hartberg-Trainer nach dem 4:2-Sieg seiner Mannschaft gegen den SV Mattersburg.

"Der Sieg ist ein schönes Gefühl, vor allem, wenn man weiß, wie die Mannschaft in den letzten beiden Spielen für Kleinigkeiten bestraft wurde. Es ist eine schöne Belohnung für alle, die sich in den letzten Wochen und Monaten bemüht haben, dass wir in der Bundesliga spielen können", so Schopp.

Und obwohl die Steirer nun in der Bundesliga angekommen sind, soll der Kader weiter verstärkt werden. Laut der Krone ist Sturm-Graz-Angreifer Fabian Schubert weiterhin ein Thema für die Hartberger. Zudem kommen am Montag zwei Innenverteidiger auf Probe: Rayan Senhadji (21 Jahre, Sochaux) und der Niederländer Emanuel Boateng (19 Jahre, Lazio Rom).

