Altach gegen Salzburg: Livestream, TV-Übertragung und mögliche Aufstellungen

Der SCR Altach empfängt am 5. Spieltag der Bundesliga Red Bull Salzburg in der heimischen Cashpoint-Arena. Während die Vorarlberger am Tabellenende stehen und beide Heimspiele verloren haben, weisen die Bullen mit vier Siegen aus vier Spielen eine makellose Bilanz auf. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und Liveticker läuft.

SCR Altach - Red Bull Salzburg: Termin, Anstoßzeit, Spielort

Spiel SCR Altach - Red Bull Salzburg Datum Samstag, 25. August 2018 Uhrzeit 17.00 Uhr Stadion Cashpoint Arena Schiedsrichter Walter Altmann

Altach gegen Salzburg: Wo kann ich die Partie im Livestream oder TV sehen?

Das Spiel zwischen Altach und Salzburg ist nicht im Free-TV empfangbar. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte der Bundesliga gesichert, auf Sky Sport Austria beginnen ab 16 Uhr die Vorberichte, ab 17 Uhr läuft dort die Konferenz.

Die Einzeloption wird auf Sky Sport 8 ausgestrahlt. Der ORF zeigt zudem ab 19 Uhr eine Zusammenfassung der Samstags-Partien.

Altach gegen RBS im Liveticker

SPOX liefert zu allen Spielen der Österreichischen Bundesliga einen Liveticker. Zum Ticker zu Altach gegen Salzburg geht's hier!

Mögliche Aufstellungen: Wie könnten Altach und Salzburg spielen?

Altach: Lukse - Lienhart, Zech, Zwischenbrugger, Karic, Schreiner - Fischer, S. Nutz, Meilinger - Aigner, Gebauer

Ersatz: Kobras - Gubari, Nussbaumer, Müller, Prokopic, Gatt, Ngwat-Mahop

Ersatz: Walke - Pongracic, Ulmer, Samassekou, Ch. Leitgeb, H. Wolf, Yabo, Dabbur

Altach vs. Salzburg: Das Head to Head der letzten fünf Matches

Datum Heim Auswärts Ergebnis 22.04.2018 Salzburg Altach 3:1 10.02.2018 Altach Salzburg 0:1 28.10.2017 Salzburg Altach 2:0 12.08.2017 Altach Salzburg 0:1 28.05.2017 Salzburg Altach 1:0

Hannes Aigner ist die Lebensversicherung von Altach

Bundesliga-Partien des 5. Spieltags

Datum Heimmanschaft Auswärtsmannschaft Ergebnis Sa. 25.08.2018 SCR Altach RB Salzburg - Sa. 25.08.2018 WAC Sturm Graz - Sa. 25.08.2018 SKN St. Pölten Austria Wien - So. 26.08.2018 TSV Hartberg LASK - So. 26.08.2018 FC Admira SV Mattersburg - So. 26.08.2018 Rapid Wien Wacker Innsbruck -

Salzburg in Altach: Die wichtigsten Facts vor der Partie