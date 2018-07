Red Bull Salzburg verpflichtet Ousmane Diakite

UEFA Europa League Do 18:30 RB Leipzigs EL-Quali-Match live & exklusiv auf DAZN International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal UEFA Europa League RB Leipzig -

Häcken Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rudes J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies Leicester -

Udinese Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom CSL Shandong Luneng -

Shanghai Shenhua J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe 1. HNL Rijeka -

Zapresic Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Nantes Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Trophée des Champions PSG -

Monaco Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa Club Friendlies Liverpool -

FC Turin Championship Nottingham -

West Bromwich International Champions Cup Chelsea -

Lyon Copa Sudamericana Penarol -

Paranaense International Champions Cup Real Madrid -

AS Rom Copa Libertadores Estudiantes -

Gremio

Red Bull Salzburg hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Der 18-jährige Malier Ousmane Diakite wechselt von Yeelen Olympique zu den Salzburgern und unterschreibt bis 31. Mai 2023.

Der Mittelfeldmann ist aktueller U20-Teamspieler und hat sich mit diesem Team kürzlich für den U20-Africa Cup qualifiziert. Diakite wird vorerst als Kooperationsspieler für den FC Liefering einsetzbar sein.

"Ich bin sehr glücklich, nun einen Profivertrag in Salzburg unterschrieben zu haben. Der FC Red Bull Salzburg ist ein besonderer Klub, in dem ich mich gut entwickeln kann. Ich möchte das Beste aus mir herausholen und werde sowohl im Training als auch in den Spielen alles geben, um das bestmögliche Niveau zu erreichen. Mittelfristig möchte ich den Sprung in den Bundesliga-Kader schaffen und alles erreichen, was möglich ist", so Dikite in einer Aussendung der Salzburger.

Nach Amadou Haidara und Diadie Samassékou, Mamby Koita, Sekou Koita und Mohamed Camara ist Diakite bereits der sechste Malier der aktuell bei Red Bull unter Vertrag steht.

Red Bull Salzburg: Die fixierten Neuzugänge