ÖFB-Cup im Livestream: Team Wiener Linien - FC Wacker Innsbruck kostenlos sehen

Der FC Wacker Innsbruck trifft zum Saisonauftakt in der ersten Runde des ÖFB-Cups auf das Team Wiener Linien. Die beiden Teams stehen sich erstmalig in einem Wettbewerbsspiel gegenüber. Hier gibt's die Partie in Voller Länge im Livestream zu sehen!

Mit nur 14 Feldspielern wird Trainer Karl Daxbacher im zehnten Wiener Gemeindebezirk arbeiten müssen. Patrik Eler, Matthias Maak, Roman Kerschbaum und Ilkay Durmus fehlen verletzungsbedingt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

ÖFB-Cup, 1. Runde: Wiener Linien gegen Wacker Innsbruck

Der FC Wacker Innsbruck reist am Samstag, den 21. Juli 2018 zum Rax-Platz in Wien Favoriten, der Heimstätte des Team Wiener Linien. Einlass ist um 16 Uhr, der Anpfiff erfolgt um 17 Uhr. Lukas Gnam ist der Schiedsrichter.

ÖFB-Cup-Spiele im TV oder Livestream sehen

Der ORF sicherte sich die Rechte für die TV-Übertragungen der Big-4: Die Auftaktpartien vom SK Rapid, SK Sturm, Austria Wien und RB Salzburg werden live im Fernsehen und auf der TVthek im Livestream übertragen.

Die restlichen 28 Matches werden vom ÖFB produziert und auf der Homepage www.oefb.at im Livestream übertragen. So gibt es beispielsweise am Samstag außerdem das Comeback des GAK in den ÖFB-Cup live zu sehen!

Team Wr. Linien - FC Wacker Innsbruck: Die Stimmen zur ersten Cuprunde

Karl Daxbacher (Trainer Wacker Innsbruck): "Über den Gegner ist relativ wenig bekannt. Sie hatten ein Trainingsspiel gegen Wiener Berg. Sie haben gefährliche, routinierte Stürmer in ihren Reihen. Ich kenne den Trainer gut, er war ein Spieler von mir. Wir wollen in die nächste Runde kommen, dürfen den Gegner aber nicht unterschätzen. Die Wiener haben traditionell gute Fußballer mit großem spielerischen Potential. Die Aufgabe und Zielsetzung ist klar: Nächste Runde.

Michael Schimpelsberger (Rechtsverteidiger Wacker Innsbruck): "Das wichtigste ist, dass wir voll konzentriert von Beginn an da sind und schnell ein Tor erzielen. Letztes Jahr gegen Steyr haben wir uns auch schwer getan und sind nach dem Tor lange hinterhergerannt. Das darf uns nicht mehr passieren. Wir nehmen die Rolle des Favoriten an und wollen das mit einer professionellen Einstellung zeigen."

Aussendung Team Wiener Linien: "Tolles Los für unsere Kampfmannschaft!"

© GEPA

ÖFB-Cup, 1. Runde: Begegnungen, Termine, Ergebnisse