Wacker Innsbruck verpflichtet Patrick Eler von Nancy

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Der FC Wacker Innsbruck hat am Donnerstag die Verpflichtung von Patrick Eler verkündet. Der 27-Jährige spielte in der vergangenen Saison beim französischen Zweitligisten AS Nancy, die Saison davor stand er bereits bei den Tirolern unter Vertrag.

"Wacker war für mich immer ein ganz besonderer Verein. Hier habe ich meinen Durchbruch geschafft und die Chance erhalten nach Frankreich zu wechseln", sagte Eler bei seiner Vorstellung. Der Stürmer wird zunächst für ein Jahr ausgeliehen, die Innsbrucker sicherten sich zudem ein Kaufsrecht.

"Nach diesem enttäuschenden Jahr, in dem ich kaum zum Spielen gekommen bin, habe ich mich ganz bewusst zu einer Rückkehr nach Innsbruck entschieden", sagte Eler weiter. "In Tirol habe ich mich immer sehr wohl gefühlt. Hier möchte ich so schnell wie möglich an meine vergangenen Leistungen anknüpfen und der Mannschaft helfen in der Bundesliga zu bestehen."

Eler brachte es in der Saison 2016/17 auf 24 Tore und wurde Torschützenkönig sowie als bester Spieler der Erste Liga ausgezeichnet. Nun soll er gemeinsam mit seinem Landsmann Zlatko Dedic ein torgefährliches Sturmduo bilden.

"Die Chance Patrik wieder ins Team zu holen, wollten wir uns auf keinen Fall entgehen lassen. Er bekommt bei uns die Möglichkeit die gesamte Vorbereitung mitzumachen und wieder zu alter Stärke zu finden", ist sich Innsbrucks General Manager Alfred Hörtnagl sicher.