Wolfsberger AC verpflichtet Lukas Schmitz von Fortuna Düsseldorf

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN Segunda División Valladolid -

Numancia Serie B Frosinone -

Palermo World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Der Wolfsberger AC macht weiter Nägel mit Köpfen und bastelt an einem schlagkräftigen Kader für die kommende Saison. Ein weiteres Mal schlagen die Kärntner dabei in Deutschland zu.

Nach der erfolgreichen Rückholaktion von Spielmacher Michael Liendl darf sich Neo-Coach Christian Ilzer über einen weiteren Routinier mit Deutschland-Erfahrung freuen. Wie der WAC bekannt gibt, übersiedelt Lukas Schmitz ablösefrei von Fortuna Düsseldorf ins Lavanttal und wird mit einem Vertrag über zwei Jahre ausgestattet.

Der 29-Jährige verbuchte für den FC Schalke 04 und den SV Werder Bremen 104 Bundesligaspiele, ehe er zur Saison 2014/15 zur Fortuna in die zweite Bundesliga wechselte. In der abgelaufenen Saison, in der die Düsseldorfer den Sprung zurück ins Oberhaus fixierten, absolvierte Schmitz 13 Einsätze und steuerte ein Tor sowie drei Assists zum Aufstieg bei.

Schmitz: WAC eine "Herzensentscheidung"

"Ich hab mit Michael Liendl bei Fortuna Düsseldorf gespielt, was sicher auch ein Beweggrund für meinen Wechsel nach Österreich war", gibt Schmitz zu und meint: "Es hätte finanziell bessere Möglichkeiten gegeben aber es war eine Herzensentscheidung. Der Verein ist relativ klein und familiär, was mir ganz besonders gut gefällt."

"Mein Gefühl sagt mir, dass es die richtige Entscheidung war. Ich freue mich dass es bald losgeht und denke, dass wir eine gute Rolle in der Bundesliga spielen werden", so Schmitz über seine neue Aufgabe in Österreich.