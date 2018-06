SKN St. Pölten sichert Klassenerhalt! Remis im Relegations-Rückspiel gegen Wr. Neustadt

NBA Mo 04.06. Warriors vs. Cavs: Schlägt Cleveland in Game 2 zurück? Friendlies Live Brasilien -

Der SKN St. Pölten hat den Klassenerhalt in der österreichischen Bundesliga gesichert. Im Relegations-Rückspiel gegen SC Wiener Neustadt reichte dem Team von Trainer Dietmar Kühbauer ein 1:1 (1:0) zur Sicherung des letzten Startplatzes in Österreichs höchster Spielklasse.

"Die ganze Mannschaft ist überglücklich. Die Saison war schwierig, es war sehr viel Unruhe im Verein. Wir haben immer an uns geglaubt, und das war auch so wichtig", sagte Sankt-Pölten-Verteidiger Michael Huber nach dem Spiel bei Sky. "Eine kleine Feier haben wir uns jetzt auf jeden Fall verdient."

David Atanga brachte die Gastgeber vor 4.844 Zuschauern in der NV-Arena mit einem Weitschusstor aus mehr als 30 Metern in der 44. Minute voran. Hamdi Salihi gelang in der 75. Minute für die Gäste nur der bedeutungslose Ausgleich.

St. Pölten hat damit am Ende der Saison vier Siege und ein Remis geholt. Dem erst im Saisonfinish eingesetzten Coach Dietmar Kühbauer ist es gelungen, das Team zu stabilisieren. Als Belohnung darf der Ex-Rapidler auch kommende Saison auf der Betreuerbank der Landeshauptstädter Platz nehmen.

Wiener Neustadt muss 2018/19 in der neuen Sechzehner-Liga der zweithöchsten Spielklasse einen neuerlichen Anlauf auf den Aufstieg nehmen.

Relegations-Rückspiel: Wr. Neustadt engagierter - Atanga mit Traumtor

Die Wiener Neustädter waren deutlich agiler als am Donnerstag und in der ersten Viertelstunde schon gefährlicher als im gesamten Hinspiel, wo sie ohne Topchance geblieben waren. Ein Schuss von Fabian Miesenböck wurde in den Corner gelenkt (8.), ein Abschluss von Alexander Gründler aus bester Position fiel zu schwach aus (15.).

Da die Gäste aufgrund des Hinspiel-Resultats gezwungen waren, viel für die Offensive zu machen, ergaben sich für die Kühbauer-Truppe Räume. Robert Ljubicic schoss knapp am Tor vorbei (26.) und bereitete eine Topchance von Daniel Schütz, der den Ball neben das Tor weiterleitete, vor (32.).

Die Führung war aber nur aufgehoben und fiel kurz vor der Pause. Atanga übernahm den Ball aus mehr als 30 Metern sofort und überraschte damit den vor seinem Tor postierten und dadurch chancenlosen Domenik Schierl.

SKN St. Pölten - SC Wr. Neustadt: Relegations-Rückspiel im Video

Roman Kienast sieht in den Schlussminuten Rote Karte

Die Relegationsfrage war damit quasi geklärt. St. Pölten war nur noch darauf bedacht, defensiv gut zu stehen, Wiener Neustadt machte das Spiel. David Harrer kam einem Gäste-Torerfolg schon nahe (64.). Der Ausgleich lag in der Luft und fiel in Minute 75. Christoph Riegler sah bei einer Flanke nicht gut aus und Salihi bugsierte den Ball ins Tor.

Danach kamen die Hausherren vor den Augen von ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch noch einmal ins Schwimmen. Salihi scheiterte aber an Riegler und Mario Ebenhofer traf im Nachschuss das Gehäuse nicht (77.).

In der Nachspielzeit sah Gäste Stürmer Roman Kienast nach einem Ellbogenschlag gegen Michael Huber noch die Rote Karte. Die Wiener Neustädter sind weiter seit dem Abstieg 2015 nicht in der Bundesliga vertreten.

SKN St. Pölten - Wr. Neustadt: Ergebnisse der Relegation