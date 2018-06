Red Bull Salzburg: David Atanga leihweise zu Greuther Fürth

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Frankreich -

David Atanga wechselt in die zweite deutsche Bundesliga und unterschreibt bei der Spielvereinigung Greuther Fürth einen Leihvertrag über eine Saison. Das vermeldeten die Salzburger am Samstag.

Der 21-jährige Ghanaer, dessen Vertrag beim FC Red Bull Salzburg noch bis Sommer 2020 läuft, war zuletzt an den SKN St. Pölten verliehen, wo er vergangene Saison bei 14 Pflichtspieleinsätzen 6 Treffer und 2 Assists beisteuern konnte.

"Ich kenne David noch aus meiner Zeit in Österreich. Er ist ein hochveranlagter Spieler und wird Tempo und Spielwitz mitbringen", so Fürth-Trainer Damir Buric. David Atanga stößt ab Samstag zum Training bei seinem neuen Team: "Ich will die Chance in Fürth unbedingt nutzen und dafür alles geben."

Nach Heidenheim, Mattersburg und St. Pölten ist Greuther Fürth Atangas vierte Leihstation seit Sommer 2016.