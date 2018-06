Valon Berisha von RB Salzburg zu Gast bei Lazio Rom - Medizincheck am Samstag

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Frankreich -

Valon Berisha hat mit Red Bull Salzburg wohl abgeschlossen. Der 25-Jährige reiste am Freitag nach Rom, um mit Lazio an Vertragsdetails zu feilen. Am Samstagvormittag soll ein Medizincheck anstehen, ehe der Transfer offiziell wird.

Der Fanblog TheLaziali.com veröffentlichte bereits am Freitag Fotos, die Berisha gemeinsam mit seinem Bruder Veton vom SK Rapid Wien auf dem Trainingsgelände von Lazio zeigen.

Berisha soll in der ewigen Stadt einen Vertrag über fünf Jahre unterschreiben, sein Jahressalär beträgt 1,3 Millionen Euro pro Saison. Den Testspielsieg des FC RB Salzburg gegen den SV Seekirchen verpasste der Kosovare bereits.

Neben Berisha hat Lazio sich bereits die Dienste von Linksverteidiger Riza Durmisi von Betis Sevilla gesichert. Zudem verstärkt Rechtsaußen Mattia Sprocati aus der zweiten italienischen Liga die Biancocelesti verstärken.

Red Bull Salzburg: Die fixierten Neuzugänge

Spieler Position abgebender Verein Ablöse Vertrag bis Zlatko Junuzovic Mittelfeld Werder Bermen ablösefrei 30.06.2021 Jasper van der Werff Innenverteidiger FC St. Gallen 800.000 Euro 30.06.2022 Kilian Ludwig Außenverteidiger RB Leipzig ? 31.05.2022 Karim Adeyemi Angreifer SpVgg Unterhaching ? 31.05.2021 Jerome Onguene Innenverteidiger VfB Stuttgart ? 31.05.2022 Abdourahmane Barry Defensivallrounder Paris Saint-Germain ablösefrei 31.05.2023

