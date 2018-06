Rapid-News: Wechselt Manuel Martic vom SKN St. Pölten nach Hütteldorf?

NBA Do 07.06. Warriors vs. Cavs: Holt sich GSW auch Spiel 3? Serie B Cittadella -

Der SK Rapid Wien hat offenbar einen Spieler des SKN St. Pölten ins Auge gefasst. Die Hütteldorfer wollen Manuel Martic verpflichten, um für mehr Kadertiefe im defensiven Mittelfeld zu sorgen.

"Martic ist ein Kandidat", sagte Rapid-Sportdirektor Fredy Bickel gegenüber dem Kurier. Der 22-Jährige soll nach dem Leih-Ende von Thanos Petsos als Ersatz für Dejan Ljubicic geholt werden.

Da die Hütteldorfer was die Legionärs-Anzahl betrifft bereits am Limit stehen, würde Martic in dieser Hinsicht für Entlastung sorgen. Sein Vertrag in St. Pölten läuft mit Monatsende aus, er wäre also zudem ablösefrei zu haben.

Der 1,93-Meter-Mann wechselte im Sommer 2015 von Vorwärts Steyr nach St. Pölten. In der Saison 2017/18 kam Martic auf 14 Bundesliga-Einsätze, zum Beginn der Rückrunde wurde er von einer Verletzung am Sprunggelenk gestoppt.

SK Rapid Wien: Die fixen Neuzugänge

Spieler Position abgebender Verein Ablöse Vertrag bis Andrija Pavlovic Stürmer FC Kopenhagen 1,3 Millionen Euro 30.06.2021 Marvin Potzmann Rechtsverteidiger SK Sturm Graz ablösefrei 30.06.2021

