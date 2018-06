ÖFB-Teamchef Franco Foda erklärt Brasilien-Niederlage: "Waren nicht bei 100 Prozent"

Being Mario Götze Sa jetzt Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden Segunda División Live Gijon -

Geht es nach Teamchef Franco Foda, dann soll die erste Niederlage seiner Amtszeit die österreichische Fußball-Nationalmannschaft nicht aus der Bahn werfen. Der Deutsche begründete das klare 0:3 am Sonntag in Wien gegen Brasilien nicht nur mit der Qualität des Rekordweltmeisters, sondern auch mit dem Zeitpunkt am Ende einer langen Saison und der dadurch fehlenden Frische in seiner Mannschaft.

"Man konnte auch nicht davon ausgehen, dass wir Brasilien mal so im Vorbeigehen schlagen", betonte Foda, der in den ersten fünf Spielen als ÖFB-Trainer fünf Siege geholt hatte. Die Euphorie war vor allem nach dem 2:1 vergangene Woche gegen Weltmeister Deutschland groß. "Die Niederlage ist kein Beinbruch für uns", erklärte Foda nach dem Ende der Serie. "Im Gegenteil: Auch Niederlagen können einen sehr stark machen."

Man müsse die Umstände miteinrechnen: Während sich die Brasilianer in der Endphase ihrer WM-Vorbereitung befinden, war es für das ÖFB-Team der Abschluss eines hochkarätigen Testspiel-Triples, vor dem einige Akteure sogar bereits einen Urlaub absolviert hatten. Foda: "Ich kann den Spielern überhaupt keinen Vorwurf machen. Sie waren bemüht, aber in den entscheidenden Phasen waren wir dann oft zu langsam, auch weil uns die Substanz gefehlt hat."

Foda lässt sich nicht aus der Ruhe bringen

Die Brasilianer dagegen seien auch physisch auf Toplevel gewesen. "Brasilien hat sich auf die WM vorbereitet, das ist ein ganz anderer Rhythmus", meinte der ÖFB-Trainer. "Wir waren immer wieder einen Tick zu spät. Wenn du gegen so einen Gegner spielst, müssen wir bei 100 Prozent sein. Das waren wir heute nicht."

Österreich vs. Brasilien: Die Noten für die ÖFB-Teamkicker © GEPA 1/16 Die österreichische Nationalmannschaft unterlag Brasilien im Ernst-Happel-Stadion verdient mit 0:3. Dabei spielte das ÖFB-Team defensiv nicht wirklich schwach, konnte aber kaum Offensiv-Akzente setzen. Die Noten: © GEPA 2/16 Heinz Lindner (Note 1-): Stellte gleich zu Beginn sein Selbstvertrauen unter Beweis, als er einen Brasilianer aussteigen ließ. Zeigte eine Reihe von Glanzparaden und bewahrte das Team vor einer höheren Niederlage. Bei den Gegentoren chancenlos. © GEPA 3/16 Aleksandar Dragovic (Note 4): Kein guter Tag von Dragovic. Rettete zwar in höchster Not gegen Marcelo. Beim 0:2 ließ er aber Neymar alleine und ließ sich dann von selbigem auch noch auf den Hosenboden setzen. Machte auch vor dem 0:3 keine gute Figur. © GEPA 4/16 Sebastian Prödl (Note 2-): Stellte mit resolutem Köpereinsatz u. a. gegen Neymar klar, wer am Strafraum Chef ist. Blieb seiner kompromisslosen Linie treu und hatte die Abwehr bis zum 0:2 gut im Griff. Danach ging die Ordnung aber verloren. © GEPA 5/16 Martin Hinteregger (Note 3): Solide Partie des Augsburg-Legionärs, der wenig anbrennen ließ. Gewohnt stark in den Zweikämpfen, war der Kärntner mit seinen Kollegen in der Phase nach dem 0:2 aber kurzfristig überfordert. © GEPA 6/16 David Alaba (Note 3-): Wirkte in einigen Aktionen etwas unkonzentriert, legte sich einige Bälle zu weit vor und vertändelte einmal gegen Willian, was beinahe eine Großchance eingeleitet hätte. Fand für seine Standards diesmal keine Abnehmer. © GEPA 7/16 Stefan Lainer (Note 3): In der ersten Halbzeit eine starke Vorstellung des Salzburgers, der Marcelo kaum zur Entfaltung kommen ließ und sich stets aufmerksam zeigte. Offensiv mit guter Vorarbeit für eine Chance von Arnautovic. im zweiten Durchgang blass. © GEPA 8/16 Julian Baumgartlinger (Note 3-): Agierte wie gewohnt im defensiven Mittelfeld. Unauffällig, aber auch fehlerfrei. Rückte wie das gesamte Mittelfeld zu selten auf, um Arnautovic zu unterstützen. © GEPA 9/16 Florian Grillitsch (Note 3-): Konnte im zentralen Mittelfeld keine offensiven Akzente setzen, war aber auch mehr damit beschäftigt, Neymar und Co. in die Schranken zu weisen. Gewann einige wichtige Zweikämpfe. Wurde in der 66. Minute ausgewechselt. © GEPA 10/16 Xaver Schlager (Note 4): Fand keine richtige Bindung zum Spiel. Setzte zwar einige Mal gut zum Pressing an, hatte dabei aber kaum Hilfe seiner Mitspieler. Einige Aktionen wirkten überhastet, wurde nach einer Stunde ausgewechselt. © GEPA 11/16 Alessandro Schöpf (Note 3): War in der ersten Halbzeit einer der Aktiveren im Angriffsspiel. Rückte aber auch nicht immer konsequent nach. Leitete die einzige herausgespielte ÖFB-Chance durch Arnautovic ein. Wurde in der 58. Minute ausgewechselt. © GEPA 12/16 Marko Arnautovic (Note 2-): War der einzige echte Aktivposten im Angriffsspiel, wurde aber zumeist alleine gelassen. Vergab in der 22. Minute die einzige ÖFB-Chance im Strafraum, hatte mit einem Weitschuss in der 88. Minute Pech. © GEPA 13/16 Guido Burgstaller (Note 3-): Kam nach einer Stunde für Schöpf ins Spiel und musste gleich das 0:2 mitansehen. Danach war die Partie gelaufen, Burgstaller konnte daran auch nichts mehr ändern. © GEPA 14/16 Stefan Hierländer (Note 3): Teilt das Schicksal mit Burgstaller. Immerhin zwang er Brasiliens Keeper Alisson mit einem schönen Weitschuss zu einer Glanzparade. © GEPA 15/16 Peter Zulj (Note -): Zu kurz eingesetzt © GEPA 16/16 Kevin Danso (Note: -): Zu kurz eingesetzt

Foda hatte bereits nach den Siegen gegen Russland (1:0) und Deutschland festgehalten, dass es immer etwas zu verbessern gebe. "Wir werden gezielt weiterarbeiten. Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen - auch nach so einer Niederlage nicht", versicherte der 52-Jährige. "Es gab auch gute Momente."

Trotz Niederlage mit Spielern zufrieden

Verärgert war Foda über den ersten Gegentreffer, weil Brasiliens Torschütze Gabriel Jesus im Moment eines Schusses von Teamkollege Marcelo im Abseits gestanden war, bevor der Ball über ÖFB-Verteidiger Sebastian Prödl zu ihm gelangte. "Das Tor war klar Abseits, das hat die Mannschaft ein bisschen zurückgeworfen", meinte Foda, und ergänzte in Richtung der Schiedsrichter: "Das hätten sie sehen müssen. Das muss man einfach erkennen."

Brasiliens Sieg sei dennoch klar verdient gewesen. "Wichtig ist aber, dass wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen", sagte der ÖFB-Coach. Die Brasilianer zählt er zu seinen engsten WM-Titelfavoriten. "Sie werden - ich gehe mal davon aus - zumindest mal ins Finale kommen", sagte Foda. Für sein eigenes Team geht es statt zur WM in den Urlaub. Foda trotz der Niederlage zum Abschluss: "Ich bin mit den Spielern sehr, sehr zufrieden, wie sie hier im Lehrgang gearbeitet haben."

ÖFB-Team: Österreichs Länderspiele im Jahr 2018

Spiel Bewerb Datum Ort Ergebnis Österreich - Slowenien Freunschaftsspiel 23. März 2018, 20:45 Uhr Klagenfurt 3:0 (2:0) Luxemburg - Österreich Freundschaftsspiel 27. März 2018, 20:30 Uhr Luxemburg 4:0 (2:0) Österreich - Russland Freundschaftsspiel 30. Mai 2018, 20:45 Uhr Innsbruck 1:0 (1:0) Österreich - Deutschland Freundschaftsspiel 2. Juni 2018, 18:00 Uhr Klagenfurt 2:1 (0:1) Österreich - Brasilien Freundschaftsspiel 10. Juni 2018, 16:00 Uhr Wien 0:3 (0:1)

Österreich - Schweden Freundschaftsspiel 6. September 2018, 20:45 Uhr noch offen Bosnien-Herzegowina - Österreich Nations League 11. September 2018, 20:45 Uhr noch offen Österreich - Nordirland Nations League 12. Oktober 2018, 20:45 Uhr Wien Dänemark - Österreich Freundschaftsspiel 16. Oktober 2018, 20:45 Uhr noch offen Österreich - Bosnien-Herzegowina Nations League 15. November 2018, 20:45 Uhr Wien Nordirland - Österreich Nations League 18. November 2018, 18:00 Uhr noch offen