Frenkie Schinkels neuer Trainer beim SC Hainfeld

Frenkie Schinkels hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Nach dem unrühmlichen Ende beim Kremser SC, wo sich Schinkels mit Obmann Dieter Pirker zerstritten haben soll, heuert der 55-Jährige beim SC Hainfeld an.

"Mir gefällt, dass man in Hainfeld schnelle Entscheidungen treffen kann - somit können wir auch schnell etwas aufbauen", sagte Schinkels gegenüber den NÖN. "Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache."

Er sei sich "nicht zu schade", von der niederösterreichischen Landesliga in die Gebietsliga - die sechsthöchste Spielklasse Österreichs - zu wechseln. "Da die Rahmenbedingungen passen, ist mir auch egal, in welcher Liga ich engagiert bin", sagte Schinkels.

Der SC Hainfeld belegte in der abgelaufenen Saison den zwölften Tabellenplatz in der 14er-Liga. Am letzten Spieltag setzten sich die Hainfelder gegen den Tabellenletzten SV Pressbaum knapp mit 3:2 durch und sicherte dadurch den Klassenerhalt.

Frenkie Schinkels: Stationen als Trainer seit 2006