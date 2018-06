SK Rapid Wien: Damir Canadi holt Armin Mujakic zu Atromitos Athen

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Polen -

Damir Canadi wildert bei seinem Ex-Klub. Der österreichische Coach in Diensten von Atromitos Athen verpflichtet Armin Mujakic vom SK Rapid Wien.

Der 23-jährige Angreifer erhielt bei den Hütteldorfern keinen neuen Vertrag und wechselt somit ablösefrei nach Griechenland, wo er bis 2020 unterschreibt.

Mujakic kam in der vergangenen Saison zumeist für die zweite Mannschaft des SK Rapid zum Einsatz, wo er in 17 Spielen in der Regionalliga Ost neun Tore erzielen konnte. Im Profi-Kader kam er auf lediglich vier Kurzeinsätze in der Bundesliga sowie zwei im ÖFB-Cup.

Diese Spieler verlassen Hütteldorf