SK Rapid Wien: Andrei Ivan und Adrian Grbic sollen noch kommen

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Der SK Rapid Wien will seinen Kader für die kommenden Aufgaben in der Bundesliga und in der Europa League noch mit zwei Stürmern verstärken. Andrei Ivan und Adrian Grbic sollen noch kommen.

Wie der Kurier berichtet, stehen die Verhandlungen bezüglich Ivan mit seinem Klub Krasnodar kurz vor dem Abschluss.

"Eigentlich sind wir in den Gesprächen weiter als weit", verrät Trainer Goran Djuricin. "Und Ivan will auch unbedingt zu uns."

SK Rapid: Auch Adrian Grbic soll kommen

Doch damit wäre das Transferprogramm der Hütteldorfer noch nicht ganz abgeschlossen, mit dem Altacher Grbic soll noch ein weiterer Stürmer her.

"Wir wollen in die Gruppenphase der Europa League und rotieren, Kvilitaia wird uns während der Qualifikation wegen der Verletzung aber nicht zur Verfügung stehen. Da wäre ein zusätzlicher Stürmer schon sehr hilfreich", erklärt Djuricin.

Grbic: Fredy Bickel dementiert Interesse nicht

"Grbic könnte noch interessant werden", will auch Bickel ein Interesse Rapids am 21-Jährigen nicht dementieren. Aus Altach, wo der Angreifer noch ein Jahr Vertrag hat und in der abgelaufenen Saison sieben Treffer erzielen konnte, hört man jedoch andere Töne.

"Da es keine offizielle Transferanfrage von Rapid gibt, sage ich nichts zu einer möglichen Ablöse", so Sportdirektor Georg Zellhofer.

SK Rapid Wien: Die fixen Neuzugänge