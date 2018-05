Österreichs U21-Nationalteam verliert Testspiel gegen Tschechien

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies England -

Österreichs U21-Nationalteam verliert den ersten von zwei Tests gegen die Altersgenossen aus Tschechien klar und deutlich mit 0:3.

In Zell am See müssen sich die Gregoritsch-Boys bereits nach fünf Minuten den ersten Treffer einfangen: Der Stürmer von Slovan Liberec Matej Pulkrab stellte auf 1:0, ein indirekter Freistoß infolge eines Rückpasses auf Goalie Tobias Schützenauer besorgte das 2:0 für die Altersgenossen aus Tschechien. Ähnlich auch das dritte Tor: Schützenauer kann einen Rückpass nicht schnell genug abspielen, der Tscheche Jan Kuchta düpierte den SK-Sturm-Graz-Goalie und stellte den 3:0-Endstand her.

Die Österreicher haben am Sonntag aber die Chance zur Revanche: in Kuchl findet das zweite Testspiel gegen die Tschechen statt.

Österreichs Aufstellung:

Kreidl (46. Schützenauer) - Friedl (90. Gluhakovic), Ljubicic, Baumgartner - Haas (46. Krainz), Tekir (71. Gmeiner), Thurnwald (71. Schmid), Vorsager (45. Grbic) - Horvath (84. Ertlthaler), Schmidt (46. Kvasina), Prokop (71. Maranda).

Österreichs U21-Teamkader