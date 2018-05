Sechs Legionäre: Das ist Österreichs U21-Nationalteamkader

NBA Mi 23.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! Friendlies Nigeria -

Das österreichische U21-Nationalteam testet am 31. Mai in Zell am See (14.30 Uhr/live ORF Sport +) und am 3. Juni in Kuchl jeweils gegen Tschechien. Für Teamchef Werner Gregoritsch steht das Doppel vor allem im Zeichen des Testens im Hinblick auf die EM-Qualifikation, die im Herbst fortgesetzt wird.

"Einige junge Spieler, die im Laufe der Saison bei ihren Vereinen aufgezeigt haben, bekommen die Chance, sich zu beweisen", erklärte Gregoritsch, der 23 Akteure in den Kader berief. Dieser trifft am Sonntag (27. Mai) in Flachau zusammen. Im Aufgebot stehen sechs Legionäre.

Der Kader des österreichischen U21-Nationalteams für die freundschaftlichen Länderspiele gegen Tschechien am 31. Mai (Zell am See) und 3. Juni (Kuchl), den Teamchef Werner Gregoritsch am Dienstag bekanntgegeben hat.

Österreichs U21-Teamkader