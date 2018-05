Zieht es Red Bull Salzburgs Duje Caleta-Car nach Moskau?

NBA Mi 23.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! Friendlies Nigeria -

Atletico Madrid 2. Bundesliga Erzgebirge Aue -

Karlsruher SC (Highlights Relegation) Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Ligue 1 AC Ajaccio -

Toulouse Serie B Bari -

Cittadella Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd League One Rotherham -

Shrewsbury Serie B Venedig -

Perugia Ligue 1 Toulouse -

AC Ajaccio League Two Coventry -

Exeter Friendlies Portugal -

Tunesien Friendlies Argentinien -

Haiti Friendlies England -

Nigeria Friendlies Brasilien -

Kroatien

Jährlich grüßt bei Meister Salzburg das Murmeltier. Nach der fünften Meisterparty in Folge gilt es neuerlich, die Mannschaft bestmöglich zusammenzuhalten. Mehrere Leistungsträger könnten den Club im Sommer ins Ausland verlassen. Im Spotlight: Innenverteidiger Duje Caleta-Car.

Der vielleicht künftige kroatische Teamspieler, der es in den erweiterten WM-Kader schaffte, soll bei Russlands Meister Lok Moskau ganz oben auf dem Wunschzettel stehen. Auch Stadtrivale Spartak Moskau will den 21-Jährigen unbedingt, wenn es nach Ex-Krone-Sportjournalist Peter Linden geht.

Duje Caleta-Car bald in Russland?

Bei Spartak könnte Caleta-Car den vom SSC Napoli geliehenen serbischen Teamkicker Nikola Maksimovic ersetzen, dessen Leihe im Sommer endet und der die in ihn gesetzten Erwartungen nie wirklich erfüllen konnte. Für Caleta-Car müssten die Russen allerdings einiges hinblättern: der baumlange Innenverteidiger besitzt ein gültiges Arbeitspapier bis 2021, von einer Ausstiegsklausel ist nichts bekannt.

Neue Wäsche: RB Salzburg präsentiert ausgefallenes Trikot © GEPA 1/5 Red Bull Salzburg hat am Freitag das Trikot für die neue Saison präsentiert. Und traute sich dabei über eine auffälligere Wäsche als üblich drüber. © GEPA 2/5 Bereits am kommenden Sonntag, beim Heimspiel gegen den SV Mattersburg, sind die neuen Trikots 2018/19 (Heim & Auswärts) im Fanshop der Red Bull Arena bzw. online erhältlich. © GEPA 3/5 Die von Querstreifen auf der Brust und einem kräftigen Rot geprägten Jerseys werden im neuen Spieljahr daheim sowohl in der Tipico Bundesliga als auch in den UEFA-Bewerben zum Einsatz kommen. © GEPA 4/5 © GEPA 5/5

Die Salzburger müssen sich aber auf einen Aderlass einstellen: neben Caleta-Car sind auch Samassekou, Berisha, Hee-Chan Hwang und Stürmer Munas Dabbur heiß gehandelte Aktien auf dem Transfermarkt. Mit Zlatko Junuzovic, Jasper van der Weerf und dem von Mattersburg wieder zurückkehrenden Smail Prevljak nimmt Salzburgs Kader aber auch jetzt schon für die kommende Spielzeit ordentliche Formen an.

Kroatiens WM-Spielplan mit Duje Caleta-Car?