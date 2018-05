LASK will Talent Fabian Benko vom FC Bayern München verpflichten

NBA Mi 23.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! Friendlies Nigeria -

Der LASK hat in der vorletzten Runde der Bundesliga mit dem 1:3 gegen den WAC die letzte Chance auf Platz drei verspielt. Bei den Linzern blickt man nach der Enttäuschung aber schon auf die kommende Saison.

So berichten die OÖN, dass Oliver Glasner zuletzt Fabian Benko von den Bayern München Amateuren im Derby gegen 1860 München beobachtet hat.

Der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler gilt als großes Talent und durchlief sämtliche Jugendabteilungen des deutschen Rekordmeisters.

Vergangene Saison kam er 34 Mal in der Regionalliga zum Einsatz und verbuchte dabei fünf Tore und acht Vorlagen. In der Saison 2016/17 stand er gegen den FC Schalke sogar im Bundesliga-Kader der Bayern.

LASK: Jamnig-Transfer soll fix sein

Schon als fix gilt der Wechsel von Florian Jamnig zum LASK. Die Oberösterreicher haben die Ausstiegsklausel im Vertrag des 27-Jährigen vom FC Wacker angeblich bereits gezogen.

"Wir werden in den nächsten ein bis zwei Wochen Neuverpflichtungen vorstellen", will sich Glasner aber noch nicht in die Karten schauen lassen.

