Landesliga im ORF: So viele Zuseher schalteten bei GAK-Sieg ein

Premier League Sa 09.04. Topspiel! City gastiert bei formstarken Spurs Primera División Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Premier League Southampton -

Chelsea CSL Shandong Luneng -

Dalian Yifang Serie A Cagliari -

Udinese Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Premier League Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Primera División FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Super Liga Roter Stern -

Partizan Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Superliga Bröndby -

Kopenhagen Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Primeira Liga Benfica -

FC Porto Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

VVV-Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton Ligue 1 Nantes -

Rennes Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna J1 League Kobe -

Nagoya Primera División Eibar -

Getafe CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Ligue 1 Metz -

Caen Championship Cardiff -

Nottingham Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Primera División Girona -

Espanyol Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Primera División Malaga -

Real Sociedad Premier League Man City -

Swansea Premier League West Bromwich -

Liverpool First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Ligue 1 Bordeaux -

PSG

Der Grazer AK hat das erste ORF-Livespiel in der Landesliga am vergangenen Sonntag für sich entschieden. Der Verein freut sich nach dem Duell gegen Tabellenführer USV St. Anna/Aigen nicht nur über drei Punkte, sondern auch über das Zuschauerinteresse vor den Fernsehgeräten.

Während der ORF die Übertragungsrechte der Bundesliga-Sonntagsspiele und der Champions League nur mehr bis zum Ende der aktuellen Saison besitzt, stieg der Rundfunk nun in die Übertragung von Partien aus dem Regionalfußball ein - durchaus mit Erfolg.

Die erste Halbzeit verfolgten auf ORF Sport + im Schnitt 49.000 Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe der 12-49-Jährigen lag damit bei 21 Prozent. Für die zweite Hälfte schalteten 38.000 Zuschauer ein.

Zum Vergleich: Damit verfolgten am Wochenende mehr Zuseher den GAK-Sieg als beispielsweise den Aufstieg des österreichischen Davis-Cup-Teams in Russland. Vom Formel-1-Rennen in Bahrain mit seinen durschnittlich 528.000 Einschaltungen sind die Übertragungen aus der vierthöchsten Spielklasse noch weit entfernt.

Die ORF-Begegnungen der Landesliga im Überblick

Datum Begegnung Anpfiff Ergebnis 08. April 2018 Grazer AK - USV St. Anna am Aigen 11.00 Uhr 3:0 10. Mai 2018 SV Austria Salzburg - FC Zell am See 11.00 Uhr 10. Juni 2018 SW Bregenz - FC BW Feldkirch 11.00 Uhr

Alexander Rother sorgte am Sonntag mit einem Doppelpack für die 2:0-Führung der Grazer, Aleksandar Dabic setzte vor 2.500 Zusehern im Sportzentrum Graz-Weinzödl in der 80. Minute den Schlusspunkt zum 3:0.

Mit aktuell einem Spiel weniger liegt der GAK derzeit in der Landesliga Steiermark auf dem zweiten Tabellenplatz, zwei Zähler fehlen auf St. Anna/Aigen.