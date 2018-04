Thomas Tuchel und sein Wechsel zu PSG: Die Champions League steht über allem

Premier League Sa 09.04. Topspiel! City gastiert bei formstarken Spurs Primera División Live Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Premier League Southampton -

Chelsea CSL Shandong Luneng -

Dalian Yifang Serie A Cagliari -

Udinese Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Premier League Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Primera División FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Super Liga Roter Stern -

Partizan Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Superliga Bröndby -

Kopenhagen Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Primeira Liga Benfica -

FC Porto Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

VVV-Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton Ligue 1 Nantes -

Rennes Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna J1 League Kobe -

Nagoya Primera División Eibar -

Getafe CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia Ligue 1 Marseille -

Lille Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Ligue 1 Metz -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Angers Championship Cardiff -

Nottingham Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Primera División Girona -

Espanyol Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Primera División Malaga -

Real Sociedad Ligue 1 St. Etienne -

Troyes Premier League Man City -

Swansea Premier League West Bromwich -

Liverpool First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Ligue 1 Bordeaux -

PSG

Thomas Tuchel wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge im kommenden Sommer nach seinem Sabbatjahr das Traineramt bei Paris Saint-Germain übernehmen. Aus Sicht der Pariser lässt eine Verpflichtung des 44-Jährigen auf einen Paradigmenwechsel schließen. Aus Sicht des ehemaligen BVB-Trainers sagt die Unterschrift beim Milliarden-Klub viel über seine Zielsetzung für die Zukunft aus.

Die Verknappung von öffentlichen Auftritten kann den Marktwert eines Trainers steigern. Enorm steigern. Dafür gab es in den letzten Jahren immer wieder Beispiele.

Pep Guardiola konnte sich nach seinem Sabbatjahr in der Saison 2012/2013 seinen Arbeitgeber frei aussuchen. Die Zukunftsentscheidung des Barca-Tripletrainers von 2009 entwickelte sich zur heißesten Frage in der Fußballwelt, während sich dieser in die USA zurückzog und öffentlich nicht dazu äußerte. Die Verknappung des Angebots hatte eine Explosion der Nachfrage zur Folge. Letztlich entschied er sich für einen Wechsel zum FC Bayern.

Ähnlich war die Situation bei Carlo Ancelotti. Auch er zog sich nach seinem Aus bei Real Madrid im Sommer 2015 in die USA zurück. Nach einem halben Jahr stand auch bei ihm im Dezember fest, dass er sich ab Sommer den Münchnern anschließen werde.

Thomas Tuchel: Wertsteigerung vor BVB-Zeit

Auf einer kleineren, weil nationalen Ebene, erlebte Thomas Tuchel das Phänomen der Marktwertsteigerung durch Abwesenheit schon einmal. Nach seinem vorzeitigen Rücktritt beim FSV Mainz 05 hielten sich über Monate hinweg Gerüchte darüber, wo der jahrelange Mainzer Erfolgstrainer als nächstes unterschreiben werde. Zwischenzeitlich stand er angeblich beim HSV im Wort, dann galt RB Leipzig als Destination. Die Wertsteigerung war trotz der keineswegs geräuschlosen Trennung von Mainz enorm. Letztlich übernahm er als Nachfolger von Jürgen Klopp den BVB.

Einen ähnlichen Effekt erlebt Tuchel in seinem zweiten Sabbatjahr erneut. Nach seinen zumindest sportlich erfolgreichen Jahren in Dortmund allerdings auf deutlich höherem Niveau.

Tuchel war heißer Kandidat für Heynckes-Nachfolge beim FC Bayern

Lange galt der 44-Jährige als prädestinierter Nachfolger von Jupp Heynckes beim FC Bayern. Und damit auch als Nachfolger Guardiolas und Ancelottis, die sich nach ihren Sabbaticals für den deutschen Rekordmeister entschieden hatten.

Entsprechend groß war der Paukenschlag, als vor gut zwei Wochen durchsickerte: Tuchel sagte den Bayern ab. Er stünde bereits bei einem anderen Verein im Wort.

Im Gegensatz zu den Fällen Guardiola und Ancelotti, deren Verpflichtungen die Bayern schon frühzeitig eingetütet hatten, waren sie diesmal zu spät dran. Tuchel war mit seiner Strategie, sich zurückzuziehen, erneut gut gefahren und hatte entsprechend mindestens ein reizvolles Angebot auf dem Tisch liegen. Angeblich soll er sogar aus mehreren Optionen die freie Auswahl gehabt haben.

Tuchel übernimmt PSG

Nachdem sich anfänglich Berichte über ein Engagement bei Arsenal als Nachfolger von Arsene Wenger gehäuft hatten, verdichteten sich zuletzt die Anzeichen, dass es doch eher in Richtung PSG gehen werde.

ESPN berichtete bereits vor Tagen, dass sich der Emir von Katar höchstpersönlich gegen die Entscheidungsträger im Klub durchgesetzt habe, Tuchel als Trainer verpflichten zu wollen.

Am Montag stimmte Heiko Ostendorp, Fußballchef beim Redaktionsnetzwerk Deutschland, über den Sportbuzzer in diese Meldungen mit ein. Demnach wird Tuchel Unai Emery in Paris beerben und einen Zweijahresvertrag mit einer Option auf ein weiteres Jahr erhalten.

Die offizielle Bekanntgabe wird sich noch hinziehen. Immerhin ist PSG zumindest rechnerisch noch nicht Meister (14 Punkte Vorsprung bei sechs ausstehenden Spielen) und hat im Coupe de France noch eine Titelchance (Halbfinale gegen SM Caen).

Dass es mit Emery nicht weitergehen wird, scheint jedoch seit dem Aus im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain sicher. Ja, der Gegner war Real Madrid, doch bei den Investitionen in den Kader und bei den Ansprüchen war der Spanier nicht mehr vermittelbar.

Pressestimmen zu Real - PSG und Porto - Liverpool: "Vom Blitz getroffen" © getty 1/21 Real Madrid und der FC Liverpool haben sich gute Ausgangspositionen für ihre Achtelfinal-Rückspiele geschaffen. Während die Presse in Spanien das echte, unzerstörbare Real feiert, wird es bei den Reds martialisch. SPOX hat die besten Pressestimmen. © marca 2/21 MARCA: "Madrid kommt immer wieder zurück", titelt das Hausblatt der Madrilenen. Und hat darunter eine Stimme von Ramos parat: "Madrid kann man einfach niemals abschreiben". Dem ist nichts hinzuzufügen. © marca 3/21 MARCA: Die Printausgabe ziert der legendäre Ronaldo-Brunftschrei. Das Madrider Sportblatt hat außerdem im Bernabeu den "totalen Wahnsinn" gesehen. © as 4/21 AS: Eigentlich ist man bei der AS eher Barca zugeneigt. "Das ist das wahre Madrid". Vielleicht könnte man es mit "So ist Madrid eben" übersetzen - mal wieder einen Rückstand in einen Sieg verwandelt. © as 5/21 AS: "Wie kann ich dich nicht lieben", fragt die AS und verneigt sich damit einmal mehr vor Ronaldo, der seine Tore 100 und 101 in der Champions League erzielte. © mundodeportivo 6/21 EL MUNDO DEPORTIVO: Um Wortspiele sind die Spanier nie verlegen. Bei der durchwachsenen Leistung des Brasilianers auch angebracht. © sport 7/21 SPORT: Eine kluge Leistung von PSG hat die katalanische Presse gesehen, aber dann auch einen beispiellosen Untergang. © getty 8/21 L'EQUIPE: In Frankreich ist man ob der späten Gegentore geschockt. "Vom Blitz getroffen", stöhnt die größte Sportzeitung des Landes. © l'equipe 9/21 L'EQUIPE: Die Print-Ausgabe der Zeitung gibt sich hoffnungsvoll. "Es ist nicht vorbei", heißt es dort zu den Pariser Chancen auf ein Weiterkommen. © getty 10/21 LE PARISIEN: "Paris ist geknackt", stellt die Pariser Zeitung "Le Parisien" fest. © bild 11/21 BILD: In Deutschland konzentriert sich die Zeitung mit den vier Buchstaben auf das Duell der Superstars. © sport1 12/21 SPORT1: Während sich Sport1 vor allem auf den eher glücklichen Treffer Ronaldos zum 2:1 konzentriert. © blick 13/21 BLICK: Ekstatisch geht es in der Schweiz zu. © thesun 14/21 THE SUN: "Ronaldos Doppelpack rettet Zidanes Mannen", urteilt die größte englische Zeitung. © espn 15/21 ESPN: In den USA konzentriert man sich ebenfalls auf das Matchup CR7 - Neymar. "Ronaldo sticht Neymar aus", urteilt ESPN. © espn 16/21 ESPN: Der Worldwide Leader feiert aber auch die Reds von Jürgen Klopp: "Liverpool reißt Porto in Fetzen, das Selbstvertrauen wächst". © mirror 17/21 DAILY MIRROR: "Ronaldo stiehlt die Schau", heißt es beim Mirror. Nötig dazu: ein Elfmeter und ein Abstauber. © guardian 18/21 GUARDIAN: Anderorts konzentriert man sich auf den Hattrick des überragenden Sadio Mane. Er "feuert Liverpool in Richtung Viertelfinale". © abola 19/21 A BOLA: In Portugal ist die Trauer natürlich groß. "Der Drache wird daheim gedemütigt", entsetzt sich die erste große Sportzeitung. © ojogo 20/21 O JOGO: Die zweite konzentriert sich auf die höchste Heimpleite überhaupt in europäischen Wettbewerben. Ein 0:5 vor eigenem Publikum gab es international noch nie. © twitter 21/21 BONUS: Keine Pressestimme, aber ein Spruch, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Der Wettanbieter Paddy Power twitterte nach dem 5:0: "Respekt für Portos Entscheidung, in der Fastenzeit auf das Verteidigen zu verzichten." Wer den Schaden hat ...

Dennoch ist die Entscheidung für Tuchel überraschend.

Tuchel erfüllt PSG-Kriterien nicht

Denn Tuchel erfüllt die Kriterien der Pariser in ihrer Trainersuche auf den ersten Blick nicht. Eigentlich war PSG auf der Suche nach einem großen Namen mit einem prall gefüllten Trophäenschrank und der Erfahrung im Umgang mit Weltstars, um die Egoismen in der Kabine befrieden zu können.

Entsprechend standen Kandidaten wie Antonio Conte, Carlo Ancelotti, Luis Enrique oder Massimiliano Allegri auf der Liste. Internationale Lösungen, deren Verpflichtung im Einklang mit dem Prestigedenken des Vereins stünden.

Angeblich hat Präsident Nasser Al Khelaifi kürzlich Kontakt zu Conte und seinen Beratern hergestellt, Sportdirektor Antero Henrique soll seinen portugiesischen Landsmann Leonardo Jardim von der AS Monaco präferiert haben.

Die PSG-Trainer der letzten Jahre

Zeitraum Trainer 01.07.2016 - 30.06.2018 Unai Emery 01.07.2013 - 27.06.2016 Laurent Blanc 01.01.2012 - 30.06.2013 Carlo Ancelotti 01.07.2009 - 31.12.2011 Antoine Kombouaré

Letzten Endes soll Mehrheitseigentümer Tamim ben Hamad al Thani seine Mitentscheider überstimmt oder eben umgestimmt haben. Pro Tuchel.

PSG-Entscheidung pro Tuchel ein Paradigmenwechsel

Eine mutige Entscheidung, die nach Paradigmenwechsel riecht. Nach dem aggressiven Vorgehen auf dem Transfermarkt im vergangenen Sommer entscheidet sich der Verein für die Entwicklung einer Spielidee, für einen Prozess statt für den Wow-Effekt bei der Verpflichtung eines schillernderen Namens.

Dabei macht Tuchel als sportlicher Erbe Emerys durchaus Sinn. In vielerlei Hinsicht vereinen die beiden ähnliche Eigenschaften. Tuchel ist ein Fußballverrückter, bedient sich moderner Trainingsmethoden, ein taktischer Denker mit starken Prinzipien und einer klaren Spielidee, die er dank seiner Französischkenntnisse auch vermitteln kann.

Im Gegensatz zum Spanier bringt er jedoch eine noch höhere Intensität und Verbissenheit mit, von der sich die PSG-Bosse einen entscheidenden Schritt nach vorne versprechen.

Tuchels Entscheidung lässt auf Karriereplanung schließen

Aus Tuchels persönlicher Sicht lässt die Entscheidung für einen Wechsel zu PSG Rückschlüsse auf seine sportlichen Ambitionen zu. Für den 44-Jährigen geht es um den nächsten Schritt in seiner Karriereplanung. Und der heißt "Titel sammeln". Für den Verein steht vor allem ein Traum im Fokus, den auch der ehrgeizige Tuchel verfolgt: der Champions-League-Sieg.

Transferkosten: Die teuersten Mannschaften Europas © getty 1/22 Das CIES hat eine Liste der teuersten Mannschaften Europas veröffentlicht. Dabei geht es um die kumulierten Transferkosten des aktuellen Kaders - und kein Bundesliga-Team schafft es in die Top-10. © getty 2/22 Platz 36: RB Leipzig - 118 Millionen Euro © getty 3/22 Platz 35: FC Schalke 04 - 121 Millionen Euro © getty 4/22 Platz 34: Borussia Mönchengladbach - 122 Millionen Euro © getty 5/22 Platz 26: Bayer 04 Leverkusen - 159 Millionen Euro © getty 6/22 Platz 23: VfL Wolfsburg - 163 Millionen Euro © getty 7/22 Platz 16: Borussia Dortmund - 268 Millionen Euro © getty 8/22 Platz 15: AS Monaco - 286 Millionen Euro © getty 9/22 Platz 14: Atletico Madrid - 298 Millionen Euro © getty 10/22 Platz 13: AC Milan - 305 Millionen Euro © getty 11/22 Platz 12: Tottenham Hotspur - 358 Millionen Euro © getty 12/22 Platz 11: FC Bayern München - 363 Millionen Euro © getty 13/22 Platz 10: FC Everton - 365 Millionen Euro © getty 14/22 Platz 9: FC Arsenal - 403 Millionen Euro © getty 15/22 Platz 8: Juventus - 448 Millionen Euro © getty 16/22 Platz 7: FC Liverpool - 461 Millionen Euro © getty 17/22 Platz 6: Real Madrid - 497 Millionen Euro © getty 18/22 Platz 5: FC Chelsea - 592 Millionen Euro © getty 19/22 Platz 4: FC Barcelona - 725 Millionen Euro © getty 20/22 Platz 3: Manchester United - 747 Millionen Euro © getty 21/22 Platz 2: Paris Saint-Germain - 805 Millionen Euro © getty 22/22 Platz 1: Manchester City - 878 Millionen Euro

Mit der Entscheidung für Paris geht Tuchel einen anderen Weg als etwa Jürgen Klopp, der nach Liverpool wechselte, obwohl die nationale Konkurrenz in England ungleich höher und die Reds dort keineswegs Meisterschaftsanwärter Nummer eins sind.

Eine der kolportierten Offerten von Chelsea oder Arsenal anzunehmen, wäre mit Geduld verbunden gewesen. Manchester City scheint der Liga enteilt zu sein, mit United, Liverpool und Tottenham Hotspur sind weitere Teams im Rennen, die qua Selbstverständnis um den Titel mitspielen. Und die nebenbei aller Voraussicht nach sowohl Chelsea als auch Arsenal für die kommende Saison den Weg in die Champions League versperren.

Tuchel ordnet dem Ziel Champions League alles unter

Für PSG sind die nationalen Titel quasi Pflicht. Doch eben nur das Mindeste. Dass Emery in dieser Saison vermutlich alle drei absahnen wird und trotzdem gehen muss, spricht Bände.

Die Fallhöhe für Tuchel ist hoch, denn er wird am internationalen Resultat gemessen werden. Doch die Herausforderung der nationalen Konkurrenz ist nicht so wichtig wie das Streben nach dem Henkelpott. Dem großen Ziel Champions League ordnen sein Trainerteam und er offenbar alles unter.

Neben den hohen Ansprüchen muss sich Tuchel der Herausforderung stellen, die exzentrischen Stars im PSG-Ensemble klug zu moderieren. Passt die Regenbogenwelt PSG zum asketischen Lebensstil Tuchels? Ist Tuchel mit seinen Prinzipien in einem Klub, in dem Geld und Einhaltung von Moralvorstellungen in den letzten Jahren nur eine untergeordnete Rolle spielten, richtig?

Kommt Tuchel mit Neymar aus?

Neymar etwa hat bei PSG eine Sonderstellung, lässt Kumpels aus der Heimat auf Vereinskosten einfliegen, organisiert 48 Stunden vor einem Spiel Geburtstagspartys, liefert sich einen öffentlichen Streit mit Sturmkollege Edinson Cavani wegen der Ausführung eines Elfmeters.

Beim BVB suspendierte Tuchel seinerzeit Pierre-Emerick Aubameyang nach einem unerlaubten Trip nach Mailand. Bei PSG könnten solche Dinge häufiger passieren. Andererseits schaffte er es auch, Aubameyang zum Torschützenkönig der Bundesliga zu entwickeln.

Und allen Warnungen zum Trotz wegen der wenig geräuschlos abgelaufenen Trennungen in Mainz und Dortmund steht auch fest: Nur die wenigsten seiner Spieler beschwerten sich im Nachhinein über Tuchel. Stattdessen schwärmten die meisten von seiner Spielidee und seiner Trainingsarbeit.

In seiner zweiten Auszeit hat Tuchel zum zweiten Mal seinen Marktwert enorm gesteigert. Und er sich letztlich für einen Verein mit den größtmöglichen Ambitionen entschieden. The Sky is the Limit. Die Zusammenarbeit von Tuchel mit PSG ist eines der spannendsten Projekte für die kommende Saison. Die Herausforderungen sind andere als in England oder beim FC Bayern. Die Fallhöhe ist deswegen aber nicht niedriger.