ÖFB-Team: Kommt Rekordweltmeister Brasilien für ein Testspiel nach Wien?

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts League One Portsmouth -

Oxford

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft könnte es im Juni mit einem höchst prominenten Testspielgegner zu tun bekommen. Laut Medienberichten gibt es Gespräche, Rekordweltmeister Brasilien um Superstar Neymar nach Wien zu lotsen.

Die Südamerikaner sollen demnach am 10. Juni ihren letzten Test vor der WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) im Ernst-Happel-Stadion absolvieren.

ÖFB will Testspiel gegen Neymar und Co. nicht bestätigen

Österreichs Fußball-Bund wollte einen diesbezüglichen Artikel der "Kronenzeitung" (Montag-Ausgabe) nicht näher kommentieren. Es würden Gespräche in mehreren Richtungen geführt. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es keine Einigung oder einen Vertragsabschluss, hieß es vonseiten des ÖFB. Sollte ein weiteres Freundschafsspiel fixiert werden, werde das bekannt gegeben.

Brasiliens Medien hatten Ende Februar Mutmaßungen über ein Antreten in Wien angestellt. Am 3. Juni trifft Brasilien in Liverpool im Duell zweier WM-Starter auf Kroatien, eine Woche später "wahrscheinlich" auf Österreich, vermeldete das Portal Globo Esporte.

Alle bisherigen Duelle zwischen Österreich und Brasilien

Jahr Bewerb Duell Ergebnis 2014 Freundschaftsspiel Österreich - Brasilien 1:2 (0:0) 1988 Freundschaftsspiel Österreich - Brasilien 0:2 (0:0) 1978 WM in Argentinien Brasilien - Österreich 1:0 (1:0) 1974 Freundschaftsspiel Brasilien - Österreich 0:0 1973 Freundschaftsspiel Österreich - Brasilien 1:1 (1:0) 1971 Freundschaftsspiel Brasilien - Österreich 1:1 (1:0) 1970 Freundschaftsspiel Brasilien - Österreich 1:0 (0:0) 1958 WM in Schweden Brasilien - Österreich 3:0 (1:0) 1956 Freundschaftsspiel Österreich - Brasilen 2:3 (1:0)

Österreich un Brasilien standen sich bisher neun Mal gegenüber, wobei die Südamerikaner sechs Mal gewinnen konnten, drei Mal endete das Duell unentschieden. Österreich ist damit gegen den Rekordweltmeister noch ohne Sieg. Zuletzt spielte Brasilien im November 2014 gegen Österreich, in Wien gab es einen 2:1-Sieg der Südamerikaner.