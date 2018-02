Julian Baumgartlinger bei SPOX: "Rücktritt stand nicht ansatzweise zur Debatte"

League Cup So 25.02. Bohnen-Alarm! Rocket Beans kommentieren das Finale J1 League Tosu -

Kobe Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Serie A Bologna -

CFC Genua Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Villarreal -

Getafe Serie A Florenz -

Chievo Verona Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Tottenham Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto Superliga Union SF -

Colon Serie A Cagliari -

Neapel Primera División Levante -

Real Betis Cup Akhisar -

Galatasaray Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkischer Kommentar) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Montevideo -

Gremio Super Liga Radnicki Nis -

Partizan Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Superliga Midtylland -

Bröndby Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante A-League Melbourne City -

Melbourne Victory CSL Guangzhou Evergrande -

Guangzhou R&F Ligue 1 Nizza -

Lille Ligue 1 Monaco -

Bordeaux Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona Premier League Burnley -

Everton Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading First Division A FC Brügge -

Kortrijk Ligue 1 Amiens -

Rennes Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Toulouse Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Tottenham -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Getafe Serie A Neapel -

AS Rom Premier League Leicester -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Premier League Swansea -

West Ham (DELAYED) Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Super Liga Partizan Belgrad -

Rad Premier League Lok Moskau -

Spartak Moskau Eredivisie Vitesse -

Ajax Premier League Brighton -

Arsenal 1. HNL Dinamo Zagreb -

Slaven Belupo Ligue 1 Caen -

Straßburg Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A Atalanta -

Sampdoria Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Primera División Valencia -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Ligue 1 Marseille -

Nantes Premier League Crystal Palace -

Man United Primera División Celta Vigo -

Las Palmas

Nach Zlatko Junuzovic beendete im November des Vorjahres auch Martin Harnik nach 68 Länderspielen (15 Tore) seine Teamkarriere. Durchaus ein veritabler Schlag für das ÖFB-Team. Es blieb die Frage im Raum: Wie viele erfahrene Leistungsträger spielen mit dem Gedanken, sich mit dem damals scheidenden Teamchef Marcel Koller zu verabschieden?

Einer der verbliebenen Veteranen ist Captain Julian Baumgartlinger. Der 59-fache Teamspieler, der seine Schuhe für Bayer Leverkusen schnürt, debütierte im September 2009 gegen Rumänien. Mittlerweile ist er aus dem Mittelfeldzentrum nicht mehr wegzudenken. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

"Es sind beide (Junuzovic und Harnik, Anm.) sehr gute Freunde von mir. Ich kenne und akzeptiere ihre Gründe, aber ich habe teilweise andere Ansichten und noch genügend Ziele mit der Nationalmannschaft. Es stand für mich noch nicht ansatzweise zur Debatte, dem Nationalteam den Rücken zu kehren", sagt Baumgartlinger im Interview mit SPOX. Worte, die Neo-Teamchef Franco Foda bestimmt runtergehen wie Öl.

Baumgartlinger kann Kritik am Nationalteam nachvollziehen

Zudem vermittelte der 30-Jährige den beiden, dass ihr Abschied durchaus schmerzt. "Ich habe ihnen gesagt, dass ich sie beide gerne weiter im Team gesehen hätte, weil sie gute Spieler und Typen sind und Spieler mit Qualität, Herz und Erfahrung speziell im Nationalteam immer schwer zu ersetzen sind", sagt Baumgartlinger.

Nach der gescheiterten WM-Qualifikation kam erneut deftige Kritik am Nationalteam auf. Kritik, die Baumgartlinger nachvollziehen kann, wie er SPOX versichert. "Auch wenn trotz der super Quali zur EM allen klar gewesen sein müsste, dass wir künftig nicht zehn Jahre ungeschlagen bleiben ", so der erfahrene Sechser. "Nun haben wir einen Umbruch in der Mannschaft und die Chance, mit vielen guten und jungen Spielern etwas Neues zu entwickeln. Das hat Franco Foda im ersten Lehrgang schon sehr gut anmoderiert, aber wir stehen erst am Beginn und haben noch genug Arbeit vor uns."

Das große und vollständige Interview mit Teamkapitän Julian Baumgartlinger erscheint am Freitag auf www.spox.com