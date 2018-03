Perfekter Einstand! Austria gewinnt bei Letsch-Debüt

Primera División Levante -

Austria Wien hat beim Debüt von Neo-Trainer Thomas Letsch den ersten Sieg im Frühjahr eingefahren. Die Wiener setzten sich am Samstag gegen den Wolfsberger AC verdient, aber ohne zu glänzen mit 2:0 (1:0) durch. Raphael Holzhauser mit einem sehenswerten Freistoß (18.) und Dominik Prokop (53.) trafen für die "Veilchen", die in vier Runden im neuen Jahr zuvor nur einen Punkt geholt hatten. Der siebentplatzierten Austria fehlen nun vorerst neun Zähler auf einen Europacup-Fixplatz.

Gegen von Erfolgserlebnissen ebenfalls nicht verwöhnte Wolfsberger startete die Austria wie von Letsch angekündigt. Die Hausherren störten den Spielaufbau der Pfeifenberger-Elf früh, Holzhauser agierte im Mittelfeld deutlich offensiver als noch unter Thorsten Fink. Der WAC verbuchte in den ersten zehn Minuten zwar schon drei Eckbälle, war aber in erster Linie beschäftigt, den Ball in den eigenen Reihen zu halten.

Nach einer verunglückten Kopfballrückgabe von Daniel Offenbacher hätte die Austria bereits vorlegen müssen. Alexander Kofler parierte aber gegen Lucas Venuto (13.). Fünf Minuten später war die Austria-Führung perfekt: Nach einem Foul von Igor an Prokop verwertete Holzhauser aus etwas mehr als 20 Metern mit seinem starken linken Fuß unhaltbar für Kofler.

Letsch, der immer wieder Anweisungen gab, spendete an der Outlinie Beifall. Der 49-Jährige vertraute bei seinem Einstand auf fast all jene Akteure, die auch zuletzt gespielt hatten. Einzig der 18-jährige Alexandar Borkovic agierte in der Innenverteidigung einigermaßen überraschend. Die Bank besetzte Letsch laut eigener Aussage offensiv - angesichts des Muss-Sieges gegen die Wolfsberger, bei denen Winterzugang Sasa Jovanovic erstmals von Beginn an spielte, kein Wunder.

Das 1:0 ließ den Offensivdrang der Austria dennoch verebben. Bis zur Pause boten beide Mannschaften wenig Kreatives. Ein Holzhauser-Fernschuss doch deutlich über das Gehäuse (38.) hüben sowie ein verunglückter Abschluss von Majeed Ashimeru (44.) drüben waren Highlights.

Prokop sorgt für die frühe Vorentscheidung

Bei der Austria machte Borkovic wegen muskulären Problemen im Oberschenkel nach Seitenwechsel für Michael Blauensteiner Platz. Schon früh gelang den Violetten dann eine Vorentscheidung. Prokop setzte Monschein ein, dessen Hereingabe wieder den Weg zum aus kurzer Distanz erfolgreichen Prokop fand. Elf Minuten später hätte Holzhauser einen Freistoß-Doppelpack fast perfekt gemacht: Kofler blieb regungslos, als der Ball an die Stange klatschte.

Die Austria fuhr am Ende einen ungefährdeten Sieg ein. Felipe Pires scheiterte noch an Kofler (76.), ehe der bereits verwarnte Serbest vom Feld musste. Der WAC war bemüht, richtige Chance arbeiteten sich die Gäste aber keine mehr heraus.