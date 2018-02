Bundesliga verhängt Hammer-Strafe über Rapid

NHL Fr 16.02. Battle of New York: Rangers - Islanders live auf DAZN Premier League Live Chelsea -

Die Fan-Vorfälle beim Wiener Fußball-Derby am 4. Februar kommen Rapid teuer zu stehen. Der Senat 1 der Bundesliga verhängte am Montag eine Teilsektorsperre für mindestens eine Heimpartie im Allianz Stadion. Bei ähnlichen Vorfällen in den nächsten zwölf Monaten, egal ob zu Hause oder auswärts, kommt automatisch eine weitere Partie dazu. Zudem müssen die Wiener eine 100.000-Euro-Geldstrafe zahlen.

"Aufgrund der Schwere der Vergehen und der gehäuften Anzahl an Vorfällen in den vergangenen Jahren galt es, ein deutliches Zeichen zu setzen", hieß es in der Urteilsbegründung. Die in den letzten Jahren immer wieder einmal negativ aufgefallenen Rapid-Fans hatten im Derby schon in der Anfangsphase Wurfgegenstände aufs Feld geworfen und dabei auch Austrias Mittelfeldspieler Raphael Holzhauser getroffen, der eine kleine blutende Wunde erlitt. Nach neuerlichen Würfen in der 26. Minute in Richtung von Felipe Pires wurde die Partie für rund zehn Minuten unterbrochen.

"Es kann nicht sein, dass ein gegnerischer Spieler Angst um seine körperliche Unversehrtheit haben muss, wenn er zum Eckball antritt oder zwei Personen das Spiel bei einem Angriff der gegnerischen Mannschaft stören", verlautete die Liga. In der Schlussphase hatten nämlich auch noch zwei "Flitzer", die einen Austria-Angriff unterbanden, für Negativ-Schlagzeilen gesorgt.

Bundesliga: Überblick über Vorfälle mit Fans des SK Rapid Wien © GEPA 1/14 Rapid Wien droht zu implodieren, der Verein hat seine Fans nicht im Griff. SPOX fasst die Vorfälle mit Rapid-Fans der letzten Jahre zusammen. © GEPA 2/14 22. Mai 2011: Rapid-Anhänger stürmen im Derby beim Stand von 0:2 den Rasen und attackieren Austria-Fans mit Leuchtraketen. Es folgt ein Spielabbruch, Rapid erhält als Strafe ein Geisterspiel und eine Pönale von 50.000 Euro. © GEPA 3/14 23. August 2012: Zwischen Fans von Rapid und PAOK Saloniki kommt es im Play-off-Hinspiel der Europa League in Thessaloniki zu schweren Ausschreitungen. Die UEFA sanktioniert die Hütteldorfer mit einem Geisterspiel und einer Geldstrafe von 75.000 Euro. © getty 4/14 7. September 2013: Nach einem Freundschaftsspiel im Hanappi-Stadion gegen den 1. FC Nürnberg liefern sich die befreundeten Fan-Gruppen beider Clubs Kämpfe mit der Polizei. © GEPA 5/14 4. April 2014: Zwei Tage vor dem Derby schlagen vermummte Rapid-Fans abends in der Nähe der Generali Arena den Austria-Nachwuchsspieler Valentin Grubeck krankenhausreif. © GEPA 6/14 9. November 2014: Beim Derby im Happel-Stadion kommt es zu Ausschreitungen. In den darauffolgenden beiden Duellen bleiben die Gästesektoren geschlossen. Zudem gibt es bedingte Sperren der Heimsektoren, die schließlich für beide Clubs schlagend werden. © GEPA 7/14 4. März 2015: Im Falle von Rapid tritt diese Sperre im Spiel gegen Altach in Kraft. Da die Hütteldorfer im Happel-Stadion laut Bundesliga allerdings einen "alternativen Fan-Sektor" zulassen, müssen die Grün-Weißen 15.000 Euro zahlen. © GEPA 8/14 4. August 2016: Rapid-Profi Maximilian Entrup wird beim Auslaufen nach dem Heim-3:0 in der Europa-League-Qualifikation über Schodsina im Allianz Stadion Ziel einer Knallkörper-Attacke. Der Stürmer war einst Mitglied der aktiven Austria-Fanszene. © GEPA 9/14 12. Februar 2017: Nach Ausschreitungen vor und während des Derbys im Happel-Stadion muss Rapid 35.000 Euro und die Austria 20.000 Euro zahlen. © GEPA 10/14 8. April 2017: Rapid-Ultras holen den Mannschaftsbus nach einem 0:3 in Ried bei der Heimreise von der Autobahn. Der Verein vermeldet eine "ganz normale Aussprache zwischen der Mannschaft und Fans, bei der es zu keinen negativen Vorfällen kam". © GEPA 11/14 6. August 2017: Rapid-Fans provozieren mit Wurfgeschoßen auf Austrias Raphael Holzhauser eine mehrminütige Derby-Unterbrechung. Der Club erhält dafür eine Geldstrafe von 30.000 Euro. © GEPA 12/14 13. August 2017: In der Südstadt gegen die Admira fliegen wieder aus dem Rapid-Sektor Gegenstände auf das Spielfeld. Die Partie wird unterbrochen, Rapid muss 15.000 Euro bezahlen. © GEPA 13/14 4. Februar 2018: Neuerlich steht das Derby im Allianz Stadion vor dem Abbruch, weil Gegenstände auf Holzhauser - der eine blutende Wunde erleidet - geworfen werden. Zudem unterbinden zwei Platzstürmer im Finish einen vielversprechenden Austria-Angriff. © GEPA 14/14 11. Februar 2018: Ein homophobes Plakat nimmt Bezug auf den Holzhauser-Feuerzeug-Wurf. Die Rapid-Ultras bezeichnen beim Gastspiel in der Südstadt Holzhauser als "Woamen" und verharmlosen den Wurf.

Die Sektorensperre betrifft den gesamten Block West samt angrenzender Teile der Allianz- und Haupt-Tribüne (Blöcke 13 bis 20) sowie einen Großteil der Nord-Tribüne (1 bis 5 und 8). "Wir haben uns dazu entschieden, beide Hintertortribünen sowie die angrenzenden Ecken zu sperren, um die Bildung eines alternativen Fansektors zu verhindern, wie es bereits in der Vergangenheit bei einer ähnlichen Sanktion gegen den SK Rapid Wien passiert ist", erläuterte die Liga.

Rapid kann Protest eingehen

Nach Ausschreitungen im Derby im Ernst-Happel-Stadion am 9. November 2014 war auch eine Heimsektorsperre über Rapid für eine Partie verhängt worden. Die Wiener hatten im betroffenen Spiel gegen Altach am 4. März 2015 dann einen alternativen Fan-Sektor zugelassen und waren damals mit einer Geldstrafe von 15.000 Euro glimpflich davongekommen.

Wann die aktuelle Strafe für Rapid schlagend wird, steht noch nicht fest. Die Hütteldorfer haben jedenfalls bereits unmittelbar nach Sitzungsende die Langform der ausführlich begründeten schriftlichen Entscheidung angefordert. Nach Erhalt können die Wiener noch Protest einlegen. "Das ist aufgrund der Höhe der finanziellen Auswirkungen mehr als wahrscheinlich", hieß es vonseiten Rapids am Montagabend.

Sturm-Partie fix noch nicht betroffen

Die anstehende Heimpartie gegen Sturm Graz am Samstag ist von dem Urteil fix noch nicht betroffen. Danach warten auf die Wiener mit dem Spiel gegen den LASK (24. Februar) und dem ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Ried (28. Februar) zwei weitere Begegnungen vor eigenem Publikum.

Die Geldstrafe setzt sich aus je 25.000 Euro für das Werfen von Gegenständen, 45.000 Euro für das unbefugte Betreten des Rasens von zwei Anhängern sowie 5.000 Euro wegen des Zündens unerlaubter Pyrotechnik zusammen. Wegen Pyrotechnik-Vergehen muss übrigens auch der Gastverein, die Austria, 3.500 Euro zahlen.

Rapid hatte bereits nach den Vorfällen angekündigt, Regressforderungen an die Übeltäter zu stellen. 13 Personen wurden bereits zweifelsfrei identifiziert. Liga und Club hoffen nun auf ein Ende ähnlicher Vorfälle in der Zukunft. "Dass ein Spiel der Sperre auf Bewährung ausgesetzt wird, soll insbesondere präventiven Charakter haben und weitere Vorfälle verhindern", so die Liga.