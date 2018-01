Könnte der SK Sturm Graz Marco Friedl von den Bayern ausleihen?

Serie A Juventus -

CFC Genua Premier League Swansea -

Liverpool Primera División Eibar -

Malaga Coupe de France Nantes -

Auxerre League Cup Bristol City -

Man City Premiership Partick Thistle -

Celtic Coupe de France Epinal -

Marseille Copa del Rey FC Sevilla -

Atletico Madrid Coupe de France PSG -

Guingamp Serie A Lazio -

Udinese Copa del Rey Alaves -

Valencia Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Coupe de France Monaco -

Lyon Copa del Rey Real Madrid -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Chennai First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Lille Copa del Rey FC Barcelona -

Espanyol A-League Melbourne Victory -

FC Sydney Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Championship Bristol City -

QPR Primera División Valencia -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Montpellier Serie A Sassuolo -

Atalanta Primera División Malaga -

Girona Ligue 1 Angers -

Amiens Ligue 1 Guingamp -

Nantes Ligue 1 Metz -

Nizza Ligue 1 St. Etienne -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Troyes Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Ligue 1 Lille -

Strassburg Serie A Turin – Benevento Serie A Neapel – Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux – Lyon First Division A Lüttich – Anderlecht Serie A AC Mailand -

Lazio Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Monaco Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Coppa Italia AC Mailand – Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Brom (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Premier League Man United -

Huddersfield Serie A Inter Mailand -

Crotone Premier League West Brom -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) Primera División Getafe -

Leganes Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Juventus -

Sassuolo Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

Barcelona Premier League Liverpool -

Tottenham Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon

Das Transfer-Karussell dreht sich munter weiter in Österreichs Bundesliga: zwar dürfte der SK Sturm Graz morgen offiziell die Verpflichtung von Rapid-Linksverteidiger Thomas Schrammel bekanntgeben, dennoch geistert ein weiterer, hochinteressanter Name durch den hiesigen Medienwald und der Gerüchteküche.

Und zwar der des 19-jährigen Marco Friedl. Der Tiroler kickt aktuell beim FC Bayern München, kam in der aktuellen Spielzeit zehn Mal bei den Amateuren in der Regionalliga zum Einsatz, feierte zudem seine Premiere in der Bundesliga. Laut sturmnetz.at könnte eine Leihe das höchste der Gefühle sein, zumal Sturms Neo-Coach Heiko Vogel Marco Friedl noch aus seiner Zeit beim Münchener Branchenprimus kennt.

Eine tatsächliche Leihe scheint nach dem wohl bereits fixen Schrammel-Transfer zwar äußerst unwahrscheinlich, dennoch dürfte Sturm-Sportdirektor Günter Kreissl den Namen Friedl weitgehend am Schirm haben. Die Linksverteidiger-Position ist beim SK Sturm jedoch einigermaßen gut besetzt: zwar wird Charalampos Lykogiannis noch wechseln, mit Patrick Puchegger und Marvin Potzmann sind dennoch zwei hochtalentierte Spieler auf der linken Außenbahn im Kader der Schwarz-Weißen.

Auf der Gegenseite: ob Friedl bei den Bayern im Frühjahr zum Zug kommt, scheint recht unwahrscheinlich. Pucheggers Stärken liegen eher in der Innenverteidigung und Potzmann ist derart polyvalent einsetzbar, dass ein weiterer Linksverteidiger trotz des Schrammel-Transfers nicht von Nachteil wäre. Die nächsten Tage werden an der Mur definitiv spannend bleiben.